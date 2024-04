Rusland waarschuwt voor Turkish Airlines

Turkish Airlines zou Russische burgers weigeren op vluchten naar Latijns-Amerika. De Russische ambassade raadt vliegen met de luchtvaartmaatschappij nu af.

De Moscow Times meldt dat een toename is geconstateerd van het aantal Russische passagiers dat de toegang tot vluchten van Istanbul naar Latijns-Amerikaanse bestemmingen wordt ontzegd. ‘Wij voelen ons genoodzaakt onze burgers te adviseren goed af te wegen of het raadzaam is om van de diensten van deze luchtvaartmaatschappij gebruik te maken’, zei de Russische ambassade in een verklaring.

De Russen hekelen dat Turkish Airlines geen duidelijke informatie publiceert over de redenen die tot een weigering kunnen leiden. Bovendien is op de website van de maatschappij geen informatie in het Russisch te vinden. ‘Het is ons onduidelijk in hoeverre de Turkse autoriteiten zich bewust zijn van de ernst van dit probleem’, aldus de ambassade. Russische reizigers die op een vlucht worden geweigerd worden geadviseerd ‘maatregelen’ te nemen ‘om de betreffende zaak objectief te kunnen beoordelen’. Gedupeerden zouden bijvoorbeeld gesprekken met medewerkers van Turkish Airlines kunnen filmen.

Turkije

Door (westerse) sancties als vergelding op de oorlog in Oekraïne zijn Russische luchtvaartmaatschappijen in veel luchtruimen en op veel luchthavens niet meer welkom. Op vliegvelden in Turkije mochten zij nog wel vliegen. Het aantal vluchten van Rusland naar Turkije is sinds het begin van de oorlog meer dan verdrievoudigd. Zo breidde bijvoorbeeld Aeroflot haar vluchten vanuit Moskou naar Antalya fors uit. Ook de ‘hub-functie’ van Istanbul Airport is een belangrijk knooppunt voor Russische passagiers. Het is in Turkije wel verboden om Russische vliegtuigen die uit meer dan 25 procent Amerikaanse onderdelen bestaan bij te tanken.