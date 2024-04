Ryanair wil asielzoekers naar Rwanda vliegen

Ryanair wil waar mogelijk meewerken met het Britse plan asielzoekers te deporteren naar Rwanda. De controversiële wet werd deze week ondertekend, maar over de uitvoering is nog veel onduidelijk. Volgens de VN bevinden maatschappijen die meewerken zich op glad ijs.

Ryanair-topman Michael O’Leary geeft aan dat hij bereid is om de vluchten uit te voeren om asielzoekers naar Rwanda te deporteren als de maatschappij daar vliegtuigen voor beschikbaar heeft. ‘Als we in het winterseizoen vliegtuigen over hebben en als de regering extra deportatievluchten nodig heeft, zouden we graag een offerte uitbrengen’, zei O’Leary tijdens een interview in Londen. O’Leary benadrukt dat de Britse regering Ryanair niet heeft benaderd om de vluchten uit te voeren.

Na jaren van politiek en juridisch getouwtrek heeft het Britse parlement deze week de omstreden wet aangenomen die het uitzetten van asielzoekers naar Rwanda mogelijk maakt. In die wet wordt Rwanda als veilig land bestempeld, waardoor het Verenigd Koninkrijk asielzoekers legaal naar het Afrikaanse land zou kunnen overbrengen. Mensen die illegaal de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld via het Kanaal, kunnen vanaf nu naar Rwanda worden gebracht. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het zal gaan maar jaarlijks komen er naar schatting 40.000 migranten illegaal in het VK aan. In de praktijk zullen mensen niet direct op het vliegtuig worden gezet, maar zal het nog ‘tien tot twaalf weken’ duren voordat het eerste vliegtuig vertrekt.

Kritiek van de Verenigde Naties

Hoewel de wet nu realiteit wordt blijft deze wel controversieel. Deskundigen van de Verenigde Naties hebben luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartautoriteiten gewaarschuwd om geen ‘onwettige deportaties’ van asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda te faciliteren. Siobhán Mullally (Speciale Rapporteur inzake mensenhandel), Gehad Madi (Speciale Rapporteur inzake de mensenrechten van migranten) en Allice Jill Edwards (Speciale Rapporteur inzake marteling) verklaarden eerder deze week dat luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartautoriteiten ‘medeplichtig zouden kunnen zijn aan het schenden van internationaal beschermde mensenrechten en gerechtelijke bevelen’ als ze meewerken aan deportaties naar Rwanda. O’Leary, die bekend staat om zijn controversiële uitspraken, lijkt hier niet geschrokken van te zijn en wijst de uitspraken van de hand.