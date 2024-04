Airbus A350’s gaan “vliegend” van de band

Vanaf 2028 verhoogt Airbus het aantal A350’s dat per maand van de band rolt. Airbus krijgt veel bestellingen voor de A350 en om alle toestellen op tijd te kunnen leveren, schroeft het de productiesnelheid op.

Airbus maakte flink meer winst in het eerste kwartaal van dit jaar doordat het haar lukte meer toestellen af te leveren in vergelijking met de kwartalen ervoor. In de cijfers valt dit te zien door een toename van negen procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Al met al leidde het tot een totale omzet van 12.8 miljard euro. Hiermee behaalde de Europese vliegtuigbouwer de verwachtingen die door de experts waren opgezet, in tegenstelling tot Boeing.

De cijfers zijn niet allemaal klinkende eurotekens voor Airbus. Door verschillende hogere kosten zoals het verhoogde aandelenplan voor werknemers, moest de Boeing-rivaal deels inleveren. De verwachtingen die de experts stelden omtrent de bedrijfskosten, volbracht Airbus niet. De afgelopen twaalf maanden steeg de beurswaarde van Airbus wel met ongeveer een kwart tot 125 miljard euro. Het resultaat van het de vliegtuigbouwer is daarmee wel een stuk beter dan haar Amerikaanse rivaal die haar beurswaarde met een vijfde in elkaar zag storten tot ‘slechts’ 90 miljard euro.

Groei van de productielijn

De klinkende cijfers en de vele bestellingen leiden ertoe dat Airbus vanaf 2028 haar productiesnelheid ophoogt. Op dit moment lukt het de Europese vliegtuigbouwer om gemiddeld slechts vier exemplaren van de A350 per maand te produceren. Het doel om in 2026 naar tien toestellen per maand te groeien bestond al. Nu voegt Airbus daar dus nóg twee exemplaren bij, wat leidt tot een totaalplaatje van 12 stuks per maand vanaf de komende jaren.

Afgelopen maanden won Airbus de ene bestelling na de andere. Zo ontving ze in het eerste kwartaal al grote orders van Korean Air, Japan Airlines en Delta Airlines voor de A350. Afgelopen week kwam ook naar buiten dat het Indiase IndiGo een bestelling plaatste voor dertig stuks met de mogelijkheid om daar nog eens zeventig aan toe te voegen.