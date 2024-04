Breuk met traditie: KLM’ers voortaan ook op sneakers

Tijdens een vlucht maakt de cabin crew heel wat kilometers. Afhankelijk van de vlucht en de wensen van de passagiers kan het aantal soms zomaar oplopen tot zo’n 20.000 stappen ofwel dertien kilometer. Vanaf 6 mei mogen er ook bij KLM meters gemaakt worden op sneakers.

Met het toestaan van sneakers speelt de maatschappij in op de vraag naar meer comfortabele werkschoenen. Voor vrouwen kan het een wereld van verschil betekenen of ze hun werk moeten doen op pumps van tussen de 2 en 5,5 centimeter hoog of op sneakers. Niet voor niets zijn er op het internet allerlei tips te vinden over hoe zonder pijn gelopen kan worden op hakken. Zeker, er vinden Stiletto Runs plaats waarbij sommige hakkensprintsters het er fantastisch goed vanaf brengen, maar dat geldt zeker niet voor vrouwen die pumps als martelwerktuigjes beschouwen, alle voetenbedjes, slipbestendigheid en hoogwaardigheid van de leerkwaliteit ten spijt.

Bijdragen aan medewerkerswelzijn

Bepaald verwonderlijk is het dus niet dat er ook bij de vrouwen onder de KLM-cabin crew wensen leven voor een alternatief voor pumps. ‘Het dragen van sneakers onder een uniform komt steeds vaker voor bij luchtvaartmaatschappijen en past bij de huidige tijd. Uit een pilot die wij hebben gedraaid het afgelopen jaar, is gebleken dat het dragen van sneakers bijdraagt aan het medewerkerswelzijn’, stelt KLM. Volgens de airline betekent het ‘meer comfort tijdens het werk’. Vorig jaar kondigde KLM in navolging van verschillende andere maatschappijen al aan te onderzoeken hoe haar uniformvoorschriften aan te passen zijn. Onder meer Finnair en Qantas staan het dragen van sneakers al toe. © KLM © KLM © KLM

Niet onder een rok

Niet dat nu om het even welke sneakers kunnen worden gedragen. Behalve dat er kan worden gegaan voor een speciaal ontwikkelde door Filling Pieces ontworpen KLM-sneaker, is het ook mogelijk zelf op sneakerjacht te gaan, zij het dat het schoeisel wel aan diverse eisen moet voldoen. Zo mogen onder een donkerblauw uniform alleen zwarte sneakers worden gedragen; onder een kobaltblauw uniform enkel donkerblauwe sneakers. Daarbij moeten de sneakers van glad (imitatie)leer zijn en een witte zool hebben. Bovendien mogen ze enkel bij een broek worden gedragen. Senior Purser Willeke van den Boomgaard over het nieuwe type KLM-schoeisel: ‘In het afgelopen jaar heb ik sneakers mogen testen als duurzaam onderdeel van mijn uniform. Na jaren de klassieke look van pumps, draag ik nu met veel plezier de sneakers! Zij geven mij een fijne aanzet naar een goede vlucht!’