Kaagbaan weer back on track

De Kaagbaan is sinds gisteravond weer beschikbaar voor vliegverkeer nadat deze gesloten was voor groot onderhoud. Door het uitgevoerde onderhoud kan de start- en landingsbaan ook de komende jaren weer veilig worden gebruikt.

Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure, is tevreden over het verloop van de werkzaamheden aan de sinds 19 februari jl. gesloten Kaagbaan: ‘Groot onderhoud aan de start- en landingsbanen is elk jaar weer een belangrijke en grote opgave. De vernieuwing van onze meest gebruikte banen geeft extra overlast voor onze buren. Daarom hebben we alles op alles gezet om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden.’ Hahn gaf aan dat de weersomstandigheden het werk niet vergemakkelijkt hebben, de lagen asfalt moesten namelijk op een droge ondergrond worden aangebracht. Echter, de geplande negen weken zijn grofweg gehaald.

Groot vs. klein onderhoud

Tijdens het groot onderhoud zijn grootschalige werkzaamheden uitgevoerd die niet passen binnen de (kleinere) jaarlijkse onderhoudsbeurten. Er is gewerkt aan de veelgebruikte onderdelen van de baan. Zo is er in totaal 86.800 m2 aan nieuw asfalt aangebracht. Van een nieuwe rijbaan en een vervangen vliegveldlichtinstallatie tot en met 1500 meter aan hemelwaterafvoer en 160 kilometer aan elektriciteitskabels. Er is met man en macht gewerkt aan de Kaagbaan en een aantal omliggende projecten, om de duur van het onderhoud zo kort mogelijk te houden.

De grote werkzaamheden zijn weliswaar achter de rug maar nog niet al het werk is volledig gedaan. De komende periode zijn er nog veegwerkzaamheden nodig waardoor de Kaagbaan een aantal uur per nacht niet inzetbaar is. In 2024 richt Schiphol zich op het regulier jaarlijks onderhoud van de start- en landingsbanen en op het groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan dat gepland staat in 2025.