Man doet zich voor als Singapore Airlines-piloot

Op het vliegveld van de Indiase stad Delhi pakte de politie een man op die zich voordeed als piloot bij Singapore Airlines.

Afgelopen donderdag liep de 24-jarige man, Sangeet Singh, door een luchtbrug van de luchthaven bij het Indiase Delhi, meldt de Indiase nieuwsbron NDTV. Hij had zichzelf in een pilotenpak gehesen en droeg zelfs een ID-pasje om zijn nek. Hij claimde een piloot bij Singapore Airlines te zijn. De Centrale Industriële Veiligheidsmacht (CISF) moest er echter niks van weten en pakte hem op.

Singh droeg geen officiële ID-documenten bij zich en hij had zelfs zijn familie weten te overtuigen dat hij een baan had bij de prestigieuze luchtvaartmaatschappij. Het document dat hij om zijn nek droeg bleek vervalst te zijn. Het document was een vervalsing van een echt Singapore Airlines-pasje en ook de pin op zijn jasje was nep. Het pak dat hij droeg wist hij te verkrijgen in de Dwarka-wijk van de stad. Dit is één van de wat meer chiquere en luxueuzere wijken van Nieuw-Delhi.

Volgens de Indiase politie rondde de man in 2020 een eenjarige luchtvaart-gastvrijheid-cursus af in Mumbai. Hij was ook in de verste verte niet bevoegd om een vliegtuig te besturen. Een hoge politiefunctionaris vertelde persbureau IANS ‘Zichzelf presenterend als een Singapore Airlines-piloot voor het CISF-personeel, droeg hij een ID-kaart om zijn nek. Toen hij onderschept werd, konden wij hem identificeren als Sangeet Singh die een Singapore Airlines-ID voor in-flight operations in zijn bezit had, vervolgens konden wij bevestigen dat deze nep was.’

Het Indiase Openbaar Ministerie spant een zaak tegen Singh aan.

Indiase opstootjes

De Indiase markt is één van de snelstgroeiende markten op dit moment. Het land moet echter nog wennen aan de strenge regels die luchtvaartautoriteiten stellen. Precies een jaar geleden raakte een Air India-piloot ook al in opspraak omdat hij zijn vriendinnetje uitnodigde in de cockpit tijdens een vlucht van Dubai naar Delhi. Ook komt er regelmatig opmerkelijk nieuws naar buiten over door onbeschoft gedrag of dronkenschap van passagiers.