Thai Airways zwaait 747 uit

Thai Airways heeft officieel afscheid genomen van de Boeing 747-400. Met een ceremonie op de luchthaven van Bangkok zwaaide THAI de Queen of the Skies uit.

THAI vloog vloog sinds januari 1991 met de 747-400. Van de achttien die zij in gebruik nam zette zij er zestien in voor passagiersvluchten en twee voor vrachtvervoer. Eerder had de luchtvaartmaatschappij ook 747-300’s en 747-200’s in dienst. Hoewel de officiële uitdienststelling nu heeft plaats gevonden vervoert THAI al sinds de coronapandemie geen passagiers meer met de 747. Het overgrote deel van haar 747-400’s stelde zij in twee fasen buiten dienst: tussen maart 2012 en december 2013 werden er zes uitgefaseerd en tussen juni 2021 en september 2023 tien. Queen of the Sky Farewell ✈️👋 Share your cherished memories with the Boeing 747, the iconic Queen of the Sky, as Thai Airways bids adieu. #TGB747farewell #Boeing747 #ThaiAirways #smoothassilk #farewell pic.twitter.com/qgxgoxCE8P— Thai Airways (@ThaiAirways) April 23, 2024

Het lot van de 747-400’s van THAI

De 747-400’s van THAI kwamen na hun uitdienststelling op verschillende plekken terecht. Het meest in het oog springende lot kent de HS-TGY, die in september 2023 met pensioen ging en nu dient als café op de luchthaven U-Tapao–Rayong–Pattaya International (UTP). De meeste toestellen zijn inmiddels ontmanteld of staan opgeslagen in afwachting daarvan. De enige uitzonderingen zijn de twee Jumbo’s die THAI uiteindelijk liet ombouwen tot freighters en waarvan de ailine al in 2015 afscheid nam. Deze HS-TGH en HS-TGJ vliegen anno nu bij ROMCargo Airlines.