Aanpassing voorafgaand aan TUI 787-vluchten Schiphol

TUI verandert haar inflight safety video in haar Boeing 787- en een deel van haar 737-vliegtuigen.

De veiligheidsvideo staat te boek als A Global Film en duurt vier minuten. In de video, die normaal gesproken bij veel luchtvaartmaatschappijen behoorlijk eenzijdig is, worden de TUI-passagiers voorafgaand aan hun vlucht meegenomen in een reis rond de wereld. De video is een mengelmoes van beroemde films met de Egyptische tombes à la Indiana Jones en Kill Bill-achtige Chinese tempels. De passagier speelt gedurende de video de hoofdrol en wordt bijgestaan door een cabinelid. ‘Veiligheid aan boord heeft de hoogste prioriteit, daarom is een goede instructievideo belangrijk. Om de aandacht van alle passagiers vast te houden is deze zeer entertainende versie gemaakt’, stelt Günther Hofman, managing director van TUI Western Region, in een verklaring.

Vluchten vanaf Amsterdam met 787

De vernieuwde veiligheidsinstructies van TUI worden wereldwijd gepresenteerd voorafgaand aan vluchten van al haar 787- en een deel van haar 737-machines. In Nederland betekent dat in ieder geval dat die te zien zijn op vluchten met de Dreamliners naar onder meer bestemmingen in het Caribisch gebied.

Samenwerking

De veiligheidsvideo kwam samen met creatieve partner Leo Burnett UK tot stand. Alicia MacDonald regisseerde hem en Missing Link Films kreeg de opdracht hem te produceren. Tevens speelden Bollywood-choreografen, dansemsembles en historische kledingexperts een rol tijdens de productie. Leo Burnett UK omschrijft de nieuwe kijk op de traditionele veiligheidsinstructies als een ‘geweldige opdracht’. ‘Ons briljante TUI-team heeft zich met hart en ziel ingezet voor deze topper. Geïnspireerd door populaire filmgenres uit de hele wereld en bestemmingen van TUI, zullen de aandacht voor detail, het vakmanschap en de humor ons publiek hopelijk evenveel vermaken als informeren. Maak uw veiligheidsgordels vast en let op tot het einde van de film’, aldus Mark Elwood, Chief Creative Officer bij Leo Burnett UK.