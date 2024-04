Corendon vliegt meer dan negen uur met 737 MAX

Gisterenochtend nam Corendon op Schiphol haar derde Boeing 737 MAX 9 in ontvangst.

Het toestel, registratie PH-CDR, stond gepositioneerd op King County International Airport – Boeing Field, de luchthaven waar de fabriek van de Amerikaanse vliegtuigbouwer gevestigd is. Daar voerde de 737 MAX vorige week meerdere testvluchten uit. De machine steeg gisteren rond de klok van 16:00 uur lokale tijd op als CD7379. Volgens gegevens van Flightradar24 zou die een tussenstop in Glasgow maken, maar die bleef uit. Via Canada, Groenland, ten zuiden van IJsland, Schotland en Engeland, lijnde het toestel uiteindelijk iets meer dan negen uur later op voor de Polderbaan. ‘Een nieuw vliegtuig verwelkomen doe je niet elke dag. Dus dit is voor Corendon een bijzonder moment’, aldus Gunay Uslu, topman van Corendon Nederland.

Debuut voor Corendon

De verwachting is dat het toestel, dat plaats biedt aan 213 passagiers en zeven bemanningsleden, 1 mei, komende woensdag, haar debuut voor Corendon gaat maken. Op welke luchthaven het gaat vliegen, is nog niet bekend. De 737 MAX 9 wordt de komende tijd in ieder geval wel ingezet op zonbestemmingen als Antalya, Gazipasa (Turkije) en Heraklion (Griekenland).

Na een vlucht van negen uur verwelkomde Corendon haar derde 737 MAX 9 © Flightradar24.com

Derde 737 MAX 9

Eerder nam de luchtvaartmaatschappij reeds twee andere vliegtuigen van hetzelfde type in dienst, de PH-CDP en de PH-CDQ. Met de komst van de PH-CDR beschikt Corendon momenteel over de meest moderne vloot van Nederland. ‘Eigenlijk ben ik er best een beetje trots op dat we nu de modernste vloot van Nederland hebben, en misschien wel van Europa. Vliegen is vervuilend en het veroorzaakt geluidsoverlast. Door de meest moderne toestellen te gebruiken, proberen we wel een stap te zetten richting een nieuwe standaard’, zegt Usla.