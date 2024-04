Martinair brengt bijzonder duo naar Zuid-Afrika

Ieder jaar vliegen er tientallen miljoenen mensen de hele wereld over voor vakantie, ondernemen of familiebezoek vanaf Schiphol. Maar ook menig dier legt vanaf Nederlands grootste luchthaven vele kilometers door het luchtruim af. Zo ook Vasylyna en Nikola, twee leeuwen een opmerkelijk vergelijkbare achtergrond.

Letterlijk instappen in de PH-MPS, de enige Boeing 747 in een Martinair-livery, was er voor de beide katachtigen niet bij, in transportkisten werden ze aan boord gebracht. De witte Jumbo met de rode staart nam de twee leeuwen mee naar Zuid-Afrika, waar hen een nieuw verblijf wacht in Lionsrock, een 1250 meter hectare groot park dat een gespecialiseerd toevluchtsoord is voor grote katten.

Onafscheidelijk

Zowel Vasylyna als Nikola was het slachtoffer van de illegale handel in wilde dieren. Beide ontsnapten uit privébezit. Meer dan 2.000 kilometer van elkaar zwieren zij door de straten van Montenegro en Oekraïne. Nadat ze gevangen waren genomen werden ze overgebracht naar de veilige haven van FELIDA, een opvang voor grote katachtigen in Friesland van de stichting Vier Voeters. Het stel bouwde met elkaar een band op en is inmiddels onafscheidelijk.

Voorbereid

In FELIDA is het koppel op de best mogelijke manier voorbereid op de verhuizing. Dagelijks is er ‘crate’-training met hen gedaan. Dit om de dieren vertrouwd te maken met de transportkisten zodat ze niet onder narcose hoefden te worden gebracht. De ‘crate’-training verliep goed. Nikola had wat meer tijd en begeleiding nodig, maar beide leeuwen zijn met succes in hun transportkisten gelopen en op weg gegaan naar een plek waar ze de kans krijgen om in een groot reservaat veilig te leven, omringd door andere leeuwen. KLM-CEO bekijkt een van de beide leeuwen voorafgaand aan het vervoer © KLM

Uitgebreide ervaring

KLM Martinair Cargo maakt gebruik van haar uitgebreide ervaring in het vervoer van wilde dieren. De luchtvaartmaatschappij beschikt over een speciaal dierenhotel in haar KLM Cargo-faciliteiten op Schiphol. Ervaren medewerkers houden gedurende de hele reis ijverig toezicht op het welzijn van dieren. Een van de Boeing 747’s van KLM, de PH-BFT, diende al eens als ‘berenboot’ voor een tweetal panda’s, een van hun 787’s als verhuiswagen voor een drietal koala’s en nu kozen dus twee leeuwen opnieuw per 747 het luchtruim. © KLM © KLM