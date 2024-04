Turbulentie boven de Pyreneeën | Column

Wie zei dat vliegen altijd comfortabel was? Soms is het al een uitdaging om je koffie binnen boord te houden. Turbulentie mag dan vrijwel ongevaarlijk zijn, het vergt wel degelijk een gezamenlijke inspanning van de passagiers en de bemanning om dat zo te houden. Ook in het komende zomerseizoen, waarin we weer dynamische weersomstandigheden kunnen verwachten.

Wanneer vochtige warme en droge koude lucht elkaar ontmoeten, ontstaan wolkvorming, neerslag en turbulentie. Daarnaast zijn er op grote hoogte jetstreams te vinden, straalstromen met windsnelheden tot wel 350 kilometer per uur. Door wolkvorming en jetstreams kan er op wisselende hoogtes turbulentie ontstaan.

Met name boven de Pyreneeën, op de grens tussen Spanje en Zuid Frankrijk, kan het turbulent worden. Tussen de maanden juli en oktober bereikt dit verschijnsel daar een hoogtepunt. Dan is het aan de piloten om een – verstaanbare – Public Announcement te doen. Dat laatste laat soms helaas te wensen over, waardoor sommige passagiers in onwetendheid onverwachte acties kunnen ondernemen.

Op mijn laatste nachtelijke vlucht van Frankfurt naar Palma de Mallorca bereikten we zonder bijzonderheden onze optimale vlieghoogte van 38.000 voet (zo’n twaalf kilometer). Na een tijdje passeerden we het Franse luchtruim. De eerste onheilspellende wolken doemden op. Vlagen van lichte turbulentie werden steeds frequenter, afgewisseld door zwaardere windstoten.

Boven Marseille was het extra opletten geblazen omdat we de daling gingen inzetten. De stapelwolken hadden op dat moment de overhand, best lastig manoeuvreren. Gelukkig is er als zesde zintuig een weerradar aan boord om langs de grootste wolkformaties te vliegen. Geen gek idee van de captain om al vroeg de ‘veiligheidsriemen vast’-melding in te schakelen.

Helaas kon zelfs de meest doorgewinterde cabinebemanning niet voorkomen dat sommige passagiers geen aandacht konden opbrengen voor de Public Announcement en intussen zelfs opstonden! Eenmaal op de grond werd ons wel duidelijk dat een aantal personen hun maaginhoud niet was opgewassen tegen de grilligheid van Moeder Natuur.

