777-passagiers na landing afgezonderd

Een Boeing 777-200 van Air France maakte een ongeplande landing in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku nadat rook in de cabine ontstond.

Het toestel, registratie F-GSPY, vertrok afgelopen woensdagochtend 11:45 uur lokale tijd vanuit Osaka (Japan) in de richting van Parijs Charles de Gaulle. Het vloog via het noorden van China, Kazachstan en een deel van Oezbekistan richting het Europese continent. Echter, op 150 kilometer verwijderd van Baku diende zich rook in de cabine aan volgens AV Herald. Daarom besloten de 777-piloten een ongeplande landing in de hoofdstad van Azerbeidzjan te maken. 飛行機パリに到着したことになってて、時間も変更なってることから僕たちを置いて飛行機だけパリに帰ったってこと?

安全を考慮してなのかましらんけどこちらなんの連絡もないまま飛行場で待機中。

乗って帰れたやん…… pic.twitter.com/jbouhyRcnz— つぐ兄オフィシャル (@tsuguNiPoker) April 24, 2024

Vlotte daling

Boven de noordelijke grens van het land bevond de machine zich op een hoogte van 36.000 voet. De vliegers zetten de daling in en zakten volgens gegevens van Flightradar24 elf kilometer in achttien minuten om vervolgens te landen op baan 16. Hulpdiensten wachtten de 777 daar op. Ter plaatste werd het toestel geïnspecteerd. Na de check taxiede het naar een afgelegen parkeerplaats waar de passagiers de machine per trap verlieten.

Door rook in de cabine week de Air France 777 uit naar Baku © Flightradar24.com

Slapen in transitzone

Air France vloog voor de gestrande reizigers een ander vliegtuig in. Totdat zij aan boord konden stappen van de vervangende 777, registratie F-GSPJ, moesten zij wegens belemmeringen met het verkrijgen van een visum in de transitzone van de luchthaven blijven. Daar konden de passagiers eten. Op afbeeldingen die op de sociale media rondgingen, is te zien dat sommige reizigers op de grond lagen te slapen. In de nacht van woensdag op donderdag vertrok de vervangende 777 alsnog in de richting van Parijs Charles de Gaulle. Na een vlucht van circa vijf uur landde de machine daar. De F-GSPY staat op het moment van schrijven nog steeds aan de grond in Baku.