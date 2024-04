A321 vliegt ondanks vlam uit motor door | Video

Tijdens de take-off van een Airbus A321 van Condor vloog vermoedelijk een zeemeeuw in de motor van het toestel.

Het vliegtuig, registratie D-AIAD, vertrok afgelopen donderdagavond 18:20 uur lokale tijd in noordelijke richting vanuit Madeira, een Portugees eiland in de Atlantische Oceaan dat bekend staat om haar uitdagende landingen, in de richting van het Duitse Leipzig. Echter, tijdens take-off kwam de A321 vermoedelijk in botsing met een zeemeeuw. Een camera legde het vertrek vast en nam op hoe tijdens de rotatie enkele vlammen uit de rechtermotor verschenen.

Grote en minder grote schade

De impact van een vogelaanvaring, ook wel bekend als een birdstrike, hangt af van de grootte van een vogel. Bij kleinere vogels blijft de schade in veel gevallen beperkt, maar ook dan kan nog weleens besloten worden terug te keren naar het (dichtstbijzijnde) vliegveld. In het geval van grote vogels kan de schade flink oplopen. De mogelijkheid bestaat dat de bladen van de motor beschadigd raken. Als gevolg daarvan kunnen die minder optimaal functioneren. In het meest heftige scenario valt het vermogen van een motor zelfs weg. Een terugkeer is dan onvermijdelijk.

Doorvliegen naar Leipzig

Van al deze gevallen was deze week bij de A321 geen sprake. De machine steeg op en vloog ‘gewoon’ in iets meer dan vier uur naar haar bestemming. Echter, sinds het toestel donderdag in Duitsland aankwam, staat het aan de grond. Het is onbekend wat de reden is en evenmin is duidelijk wanneer de machine haar rentree in het luchtruim gaat maken.