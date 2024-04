Noodglijbaan uitgeklapt tijdens take-off 767

Een Boeing 767-300 van Delta Air Lines kreeg tijdens vertrek vanaf luchthaven New York John F. Kennedy te maken met een geactiveerde evacuatieglijbaan.

De machine, registratie N176DN, steeg afgelopen vrijdag 8:00 uur lokale tijd op als vlucht DL520 in de richting van Los Angeles. Tijdens vertrek kregen de piloten een indicatie van een geactiveerde evacuatieglijbaan boven de rechtervleugel. Daarnaast constateerden zij een niet-routinematig signaal nabij diezelfde plek, evenals een ‘trilling’. Al snel kondigden de vliegers de noodtoestand af. ‘Aangezien niets belangrijker is dan de veiligheid van onze reizigers en mensen, hebben de cockpitbemanningen van Delta een uitgebreide training gevolgd en werden de procedures nageleefd om terug te keren naar JFK’, aldus een woordvoerder van Delta in een verklaring aan NBC New York. Desondanks klom de 767 naar een hoogte van 19.000 voet (omgerekend een kleine 6.000 meter). Delta Air Lines Boeing 767-300 (N176DN, built 1990) safely returned to land at New York-JFK Intl Airport(KJFK) following an in-flight deployment of the right overwing emergency slide. None aboard flight #DL520 to Los Angeles was hurt. pic.twitter.com/yom5I8EYnn— JACDEC (@JacdecNew) April 27, 2024

Terugkeer naar New York

Ten noordwesten van New York vloog het toestel in een holding. Vervolgens keerde de 767 terug richting de Amerikaanse stad waarna opgelijnd werd voor een landingsbaan die parallel lag aan de baan waarvan die vertrokken was. Daar zou de machine circa 35 minuten na take-off veilig landen. ‘Nadat het vliegtuig veilig was geland en naar een gate was getaxied, werd waargenomen dat de noodglijbaan losgeschoten was van het vliegtuig’, licht de woordvoerder van Delta toe. Het grondpersoneel merkte op dat de evacuatieglijbaan na de landing niet meer aan de 767 bevestigd was.

Inspectie van 767

Delta vulde aan dat het vliegtuig na het incident tijdelijk uit dienst genomen werd. Het onderhoudspersoneel inspecteerde de machine. Vandaag de dag staat de 767 nog steeds aan de grond op New York John F. Kennedy Airport. De Federal Aviation Administration (FAA) doet onderzoek naar het incident.