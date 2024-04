Waarom klappen passagiers na de landing?

Na een landing klinkt in cabine geregeld applaus van de passagiers. Waar komt dat fenomeen vandaan en wat doet dat met de cabin crew?

Vliegen is voor menig mens een spannende ervaring. Een aantal uur krap opgesloten in een buis met honderden andere reizigers. Bij take-off zouden de handjes klam kunnen worden en elk onbekend geluidje dat door de cabine klinkt, maakt de ervaring er niet beter op. En dan komt daar nog misschien een van de meest spannendste dingen van een vlucht: de landing. Met volle vaart, soms getrotseerd door harde windstoten, manoeuvreert het vliegtuig zich richting de landingsbaan. Eenmaal aan de grond maken de piloten vervolgens behoorlijk aanspraak op de remblokken. En dan: we zijn (veilig) geland, een opluchting.

Spanning bij passagiers

Die opluchting is de oorzaak van het applaus, verklaarde Kelly Otte, die van 2012 tot 2020 met het vlieginstituut ‘Onbezorgd vliegen’ mensen hielp met het overwinnen van vliegangst, in een interview in 2019 met EditieNL. ‘Je moet je voorstellen: je zit de hele vlucht stijf van de spanning de stoelleuningen of de arm van je partner fijn te knijpen. Als je dan eenmaal landt voel je een enorme ontlading na al die opgebouwde spierspanning. Zij (jouw spieren) denken opgelucht ‘we hebben het gehaald’, ‘we hebben het overleefd’, en voelen dan de prikkel om te gaan klappen’, zegt hij.

Na een winderige landing wordt vaker geklapt © Sander Lamers

Wat merkt de cabin crew?

Maar dat applaus, kunnen de piloten dat achter de deur horen? Otte, die op de Boeing 737 vloog, geeft aan dat ondanks de loden cockpitdeur het applaus achter de stuurknuppel te horen is. ‘Bovendien is de purser vaak bezig met zijn/haar speech die ik ook kan horen in de cockpit, dus dan hoor ik ook het geklap’, zegt hij. Maar wat doet zo’n (frequent) applaus met de bemanning? ‘Ik kon er nooit boos om worden, ik moest er altijd vreselijk om lachen’, aldus Marieken Lacor, voormalig stewardess, in een interview in datzelfde jaar met NU.nl.

Niet iedereen wacht op applaus

Otte stelt dat in de zomer vaker geklapt wordt na de landing dan in andere perioden van het jaar. Dat komt volgens hem doordat in de zomer mensen op vakantie gaan die niet frequent vliegen. Door het jaar heen maken meer zakenreizigers, ook wel aangeduid als frequent flyers, gebruik van het vliegtuig. Daarnaast ziet niet iedereen de noodzaak mee te klappen, zegt zakelijke reiziger Jessica Lacor. ‘Je klapt ook niet voor de kassière of voor de bakker. De piloot doet gewoon zijn werk’, zegt ze stellig. Otte vult aan dat het wel of niet applaudisseren ook nog eens afhangt van de soort landing, doelend op landingen in slechte weersomstandigheden of na een go around.