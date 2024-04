36-jarige steward filmt meisje (14) op vliegtuigtoilet

Een voormalige American Airlines-steward is aangeklaagd wegens een ‘poging tot seksuele uitbuiting’ en het in bezit zijn van kinderporno.

In januari dit jaar werd het 36-jarige cabinelid gearresteerd nadat hij stiekem een camera had opgehangen in een vliegtuigtoilet toen een 14-jarig meisje daarvan gebruik wilde maken. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie maakte afgelopen vrijdag volgens de Boston Herald bekend dat hij daarvoor aangeklaagd is. Daarnaast zou de oud-steward in bezit zijn van kinderporno waarin één minderjarig pubermeisje te zien was. Girl found hidden camera in airplane bathroom during Boston-bound flight, family says | Click on the image to read the full story https://t.co/5oUhgPmk23— WCVB-TV Boston (@WCVB) January 18, 2024

Camera op vliegtuigtoilet

Tijdens een vlucht van Charlotte naar Boston had de steward volgens NBC Boston een iPhone op het toilet geplaatst. Het 14-jarige meisje, dat zich gedeeltelijk had uitgekleed, moest tijdens de vlucht naar de wc. Het 36-jarige cabinelid zei tegen de jonge passagier dat ze het toilet in de eersteklas kon gebruiken, omdat die leeg was. Voordat de 14-jarige naar binnen ging, moest de man ‘zijn handen wassen’ en zei hij dat ‘de wc-bril kapot was’. Op het toilet lagen rode stickers met de aanwijzing voor onder meer de kapotte bril. Onder die stickers zou de steward in het geheim zijn iPhone hebben verborgen om het meisje te filmen.

Toen de 14-jarige zichzelf klaarmaakte de wc te verlaten, merkte ze op dat er een iPhone onder de rode stickers uitstak en dat de flits van de mobiele telefoon oplichtte. Het meisje maakte een foto van de iPhone en vertelde aan haar ouders wat haar overkomen was. Ze zou ‘zichtbaar aan het trillen’ zijn geweest toen ze een ander cabinelid over het voorval inlichtte. De vader van het meisje zou de man hebben geconfronteerd. De oud-steward zat naar verluidt nog drie tot vijf minuten op het toilet.

Vondsten

Op Boston Logan Airport zei de politie dat de telefoon van de 36-jarige steward mogelijk teruggezet was naar fabrieksinstellingen en trof zij in zijn koffer de rode stickers aan. Aanklagers beweren volgens WLBT dat seksueel misbruik van kinderen, gegenereerd door kunstmatige intelligentie, is aangetroffen op het iCloud-account van de voormalige steward. Hem kan een gevangenisstraf van 15 tot 30 jaar te wachten staan, het in bezit zijn van beelden van seksueel misbruik kan sowieso tot 20 jaar cel opleveren. American Airlines liet eerder weten dat de man ‘onmiddellijk buiten dienst werd gesteld’ en niet meer heeft gewerkt sinds de ontdekkingen op zijn telefoon.