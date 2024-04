COMAC ontvangt grote order voor C919

Air China plaatste afgelopen week een bestelling bij het Chinese COMAC voor honderd C919’s, met opties voor nog eens vijftien toestellen.

Air China bestelde uitsluitend de C919-variant met een groter bereik. Naar verwachting worden de vliegtuigen vanaf dit jaar tot en met 2031 geleverd. De luchtvaartmaatschappij heeft naar eigen zeggen flinke korting gekregen: ‘Door eerlijke onderhandelingen tussen koper en verkoper heeft COMAC aanzienlijke prijskortingen gegeven aan Air China voor de aankoop van vliegtuigen, waardoor de werkelijke prijs voor deze transactie lager is dan de eerder genoemde catalogusprijs per vliegtuig.’

Air China is de tweede grote Chinese maatschappij die een order plaatst voor de C919. China Eastern Airlines is de launchcustomer van het type en heeft al vijf machines in commerciële dienst. De komende jaren verwacht ook die airline honderd C919’s in ontvangst te nemen. Volgens bronnen zal de derde staatsmaatschappij, China Southern Airlines, binnenkort tevens een bestelling plaatsen bij COMAC.

Vloot

Momenteel bestaat de zeer diverse vloot van Air China uit dertig Airbus A319’s, 38 A320’s, 53 A320neo’s, 61 A321’s, dertig A321neo’s, twintig A330-200’s, 28 A330-300’s, dertig A350-900’s, achttien B737-700’s, 88 B737-800’s, 21 B737 MAX 8’s, drie Boeing B747-400’s, zeven B747-8’s, 28 B777-300ER’s, veertien B787-9’s en 25 COMAC ARJ21-700’s. De C919’s gaan gedeeltelijk oude Airbus- en Boeing-toestellen vervangen.