Dubai presenteert gigantische nieuwe luchthaven

Dubai World Central Airport wordt de komende jaren fors uitgebreid. Het wordt de grootste luchthaven ter wereld.

Het project kost in totaal omgerekend ongeveer 33 miljard euro. De eerste uitbreidingsfase wordt naar verwachting over tien jaar afgerond. De capaciteit van Dubai World Central (DWC), ook wel Al Maktoum International Airport genoemd, neemt dan toe van de huidige 26,5 miljoen reizigers naar maar liefst 160 miljoen reizigers per jaar. De gehele exploitatie van Dubai International Airport wordt na de uitbreiding verplaatst naar de nieuwe luchthaven, aldus sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum in een verklaring.

Wanneer DWC volledig is ontwikkeld, zal het een capaciteit hebben van maximaal 260 miljoen passagiers en twaalf miljoen ton vracht per jaar. Het is dan vijf keer groter dan Dubai International Airport. Het vliegveld moet in de toekomst beschikken over vierhonderd gates en krijgt vijf parallelle start- en landingsbanen.

Vertraging

Oorspronkelijk moest de luchthaven in 2017 al volledig geopend zijn, maar de economische crisis leidde in 2009 tot uitstel. In september 2014 besloot de sjeik weer te investeren in de uitbreiding van DWC, zodat de bouw in ieder geval voltooid kon worden. In 2019 werden de werkzaamheden stilgelegd. Als de luchthaven nu wel volgens de planning wordt uitgebreid, heeft het project in totaal veertien jaar vertraging opgelopen.

