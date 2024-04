Luchtvaartmaatschappij ziet af van Schiphol

Diederik Pen, de Nederlander die sinds halverwege dit jaar president is van het Canadese WestJet, stelt dat een terugkeer van de luchtvaartmaatschappij naar Schiphol er niet in zit.

De onzekerheid omtrent de krimp van Schiphol noemt hij als directe reden. In 2022 zou het aantal jaarlijkse vluchten reduceren naar 440.000, maar na meerdere rechtszaken en hogere beroepen ging dat plan (voorlopig) de ijskast in. Toch is een krimp nog steeds niet definitief van de baan en het verkrijgen van slots nog altijd onzeker. Luchtvaartmaatschappijen, waaronder WestJet, zien volgens Pen dan ook geen soelaas onder deze omstandigheden te wedden op Schiphol. ‘Wij kregen twee keer op het laatste moment alleen maar landingslots voor de winter. Dat is commercieel niet erg interessant, want zowel Canada als Europa zijn toch meer een zomerbestemming. Het mislukte omdat we pas twee maanden voordat de vluchten startten tickets konden verkopen. Vervolgens kregen we geen landingsrechten voor de zomer. Hierdoor hebben we miljoenen verlies geleden, mede dankzij mijn optimisme’, zegt de president van WestJet in een interview met De Telegraaf.

WestJet ziet alternatief

In augustus 2021 streek WestJet met haar Boeing 787 neer op Schiphol, maar die vluchten waren van korte duur. In november 2022 keerde de luchtvaartmaatschappij terug met drie wekelijkse vluchten, maar wederom stopte WestJet met die operaties. Ondanks dat wilde de luchtvaartmaatschappij opnieuw inzetten op (de hubfunctie) van Schiphol. Door de onzekerheid ziet de airline daar nu dus vanaf en kijkt zij evenals andere naar andere knooppunten elders in Europa. ‘Ik ga mijn neus niet voor de derde keer stoten. Door alle onduidelijkheid op Schiphol zijn we daarom met steun van Air France op Parijs gaan vliegen’, zegt Pen. ‘Frankrijk gaat er door het gedoe in Nederland met de reizigers vandoor.’ De president van WestJet laat weten te willen inzetten op ‘spannende avonturen’ in onder meer Barcelona, Rome en Tokio.