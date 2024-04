Passagier blijkt toch geen baby

Een fout in het boekingssysteem van American Airlines veroorzaakte al meermaals problemen bij een passagier.

Een 101-jarige vrouw wordt steeds voor een baby aangezien door het boekingssysteem. Het systeem kan blijkbaar niet verwerken dat Patricia in 1922 is geboren in plaats van in 2022. Zowel zij als het cabinepersoneel konden er bij het meest recente voorval om lachen. ‘Het was grappig dat ze dachten dat ik nog maar een klein kind was terwijl ik een oude dame ben!, zei Patricia tegen de BBC.

Toch zorgt het probleem ook voor moeilijkheden. Zo was er bij de eerste verwarring geen vervoer voor de oude dame geregeld op een luchthaven. Het personeel verwachtte namelijk een baby die gedragen kon worden. Toch bleek de passagier ‘iets’ ouder dan dat. American Airlines was in beide gevallen ‘vriendelijk en behulpzaam’. Toch hoopt Patricia dat het probleem kan worden verholpen, omdat het ook gunstiger is voor haar dochter Kris. ‘Mijn arme dochter moest al onze bagage en kleding bijna anderhalve kilometer van de ene gate naar de andere dragen’, zei ze. De luchtvaartmaatschappij heeft nog niet gereageerd op het verzoek.

Patricia vliegt elk jaar naar familie elders in de Verenigde Staten. Tot haar 97e reisde ze in haar eentje. Wegens medische klachten is ze sindsdien afhankelijk van de hulp van haar familie.