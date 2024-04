Tornado legt Amerikaans vliegveld in puin | Foto’s

Een deel van Eppley Airfield, de luchthaven van Omaha, Nebraska, is vorige week verwoest door een tornado. De terminal moest ook worden ontruimd.

De luchthaven liet vrijdag op X weten gesloten te zijn voor al het vliegverkeer wegens het stormachtige weer en de kans op een tornado. Passagiers die zich op dat moment in de terminal bevonden werden naar speciale schuilkelders geleid. Toen het gevaar geweken was konden zij de schuilplekken verlaten. Wel werd langzaam duidelijk dat het natuurfenomeen veel schade had aangericht op het vliegveld.

De terminal bleef bespaard. Kleine hangaars aan de oostzijde van het luchthaventerrein hadden minder geluk. Op foto’s is te zien dat slechts een klein deel van een hangaar nog staat. Verspreid over het terrein liggen tientallen verwoeste en zwaar beschadigde vliegtuigen. ‘Onze gedachten gaan uit naar de vliegtuigeigenaren die aanzienlijke schade aan hun vliegtuig hebben door de tornado van vrijdag op Eppley Airfield. We werken individueel samen met de getroffen hangarhuurders voor het bergen van hun vliegtuigen’, schreef de luchthaven op sociale media. (2/3) pic.twitter.com/t7KVtmQSbD— Eppley Airfield (@OMAairport) April 28, 2024

Tornado’s zorgen vaker voor schade aan vliegtuigen, of gebouwen op luchthavens. Tijdens een storm in 2019 werden op Memphis International Airport allemaal losse containers en onderdelen rondgeslingerd, die uiteindelijk voor flinke schade aan een Boeing 757-200 van UPS zorgden. Ook een vliegtuigslurf moest het ontgelden.