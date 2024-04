Bijna-botsing tussen drone en F-35

Een F-35B van de Royal Air Force kwam onlangs bijna in botsing met een quadcopter-drone die veel te hoog vloog.

Volgens een rapport van de Daily Mail vloog de F-35 met een snelheid van ongeveer 460 kilometer per uur op slechts negentig meter afstand langs de drone. Het incident vond plaats in februari. De kleine machine werd niet opgepikt door de radar, waardoor de piloot van de straaljager weinig tijd had om te reageren. Het onbemande toestel vloog op 4.460 meter boven zeeniveau, zo’n 36 keer hoger dan wettelijk toegestaan in Engeland.

De piloot zag de drone aanvankelijk aan voor een ander vliegtuig, maar realiseerde zich al snel dat hij op ramkoers was met het toestel. Het incident werd vastgelegd door een ingebouwde camera in de helm van de vlieger. Tijdens de beoordeling van het beeldmateriaal werd vastgesteld dat het om een quadcopter-drone ging, vergelijkbaar met een Phantom-drone van het Chinese bedrijf DJI. Drones worden in principe geleverd met software die de machines beperkt tot 120 meter hoogte. Sommige mensen omzeilen de beperking door software via internet te kopen.

Woensdrecht

Vorig jaar veroorzaakte een man bijna een botsing tussen zijn drone en een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht. Hij vloog met zijn toestel bij vliegbasis Woensdrecht. Op dat moment was de luchtmacht daar ook aan het oefenen met een Chinook. De machine vloog op een gegeven moment op dezelfde hoogte als de helikopter in de no-fly-zone om de basis. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie. De Koninklijke Marechaussee hield de man aan en nam zowel zijn drone als SD-kaart in beslag.

Kaart

Drones worden steeds toegankelijker voor mensen. Dat betekent ook automatisch dat er meer ongelukken kunnen gebeuren. Het is daarom belangrijk te weten waar je met een drone wel of niet mag vliegen. LVNL ontwikkelde met het oog daarop speciaal een online kaart waarop te zien is waar in Nederland wel en niet gevlogen mag worden.