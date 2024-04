Transavia neemt eerste ‘eigen’ Airbus A321neo in ontvangst

Transavia heeft dinsdag haar vierde Airbus A321neo in ontvangst genomen. Het toestel, registratie PH-YHA, wordt niet geleaset, maar is de eerste in volledig eigendom van Transavia. De machine landt dinsdagavond op Schiphol.

Begin maart was het kleurenschema al op de gloednieuwe Airbus te zien. De PH-YHA was toen nog voorzien van de Duitse registratie D-AZXT. ‘We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid om schoner, stiller en zuiniger te vliegen. In vier maanden tijd hebben wij al vier nieuwe toestellen ingefaseerd. Voor de zomer volgen nog Airbus nummer vijf en zes. Zeven en acht komen eind dit jaar binnen. Het tempo waarmee we middels deze miljardeninvestering onze vloot vernieuwen is ongekend’, vertelt Transavia-CEO Marcel de Nooijer.

Transavia Nederland werd enkele maanden geleden de eerste maatschappij binnen de Air France-KLM groep die de nieuwste generatie van de A320-familie in gebruik nam met de komst van de PH-YHZ, de -YHY en de -YHX, die worden geleaset van Air Lease Corporation. In januari ontving Transavia Frankrijk haar eerste A320neo en KLM verwacht haar eerste Airbus A321neo in augustus. De vliegtuigen zijn stiller, zuiniger, en bieden plaats aan 232 passagiers, waar de Boeing 737-800’s plek hebben voor 189. Alle stoelen beschikken bovendien over USB-C-poortjes voor het opladen van mobiele toestellen.