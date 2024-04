Man wil vrachtruim Airbus A330 betreden

Een man glipte vrijdag langs de beveiliging op Sydney International Airport. Hij probeerde daarna in het laadruim van een Airbus A330 te stappen.

De 30-jarige man wist, na het omzeilen van de security, bij een gate bovenop een aviobrug te klimmen, waarna hij het platform betrad. Hij rende vervolgens naar de geparkeerde A330 van SriLankan Airways. Op een video is te zien hoe hij een highloader, die bij het vrachtluik stond, weigerde los te laten. Het lukte de politie en grondmedewerkers snel hem van het voertuig af te krijgen. Vlucht UL607 naar Colombo liep ongeveer een half uur vertraging op door het incident.

De politie hield de indringer direct aan. Hij werd voor medisch onderzoek eerst naar het ziekenhuis gebracht. De man moest voor de rechter verschijnen, maar werd niet aangeklaagd. Hem is wel twaalf maanden lang de toegang tot de luchthaven van Sydney ontzegd. Het is niet duidelijk waarom hij het vliegtuig wilde betreden.

Meereizen

Het komt wel eens voor dat mensen bewust in een ruim van een vliegtuig klimmen om mee te reizen naar de bestemming, soms met fatale afloop. Eind 2021 had een afhandelaar van IndiGo wel een heel avontuurlijke nachtdienst. Tijdens het inladen van een Airbus A320neo viel de man in slaap en werd vervolgens niet opgemerkt door zijn collega’s. Toen het vliegtuig de startbaan opdraaide werd de belader wakker, maar kon niks meer aan de situatie veranderen. Na aankomst in Abu Dhabi werd de man door het grondpersoneel ontdekt en kon hij met hetzelfde vliegtuig weer terugvliegen naar Mumbai.