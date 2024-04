Miljarden voor nieuwe Doomsday-vliegtuigen

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft de opdracht toegekend voor de ontwikkeling van nieuwe Doomsday-vliegtuigen. De huidige machines zijn al vijftig jaar oud.

Vrijdag werd de Sierra Nevada Corporation (SNC) geselecteerd als bedrijf dat nieuwe Doomsday-vliegtuigen mag ontwikkelingen. De deal heeft een waarde van 13 miljard dollar, omgerekend 12,2 miljard euro. Een eis is dat de nieuwe toestellen worden gebaseerd op bestaande commerciële vliegtuigen. Ze moeten ‘gehard zijn tegen nucleaire en elektromagnetische effecten en uitgerust zijn met een mogelijkheid om bij te tanken – om langdurig gebruik in de lucht mogelijk te maken’, stelde de Amerikaanse regering. De machines worden verder uitgerust met commando-, controle- en communicatiesystemen en een moderne IT-infrastructuur.

Dat SNC de ontwerpwedstrijd heeft gewonnen komt niet als een verrassing. Het was namelijk het enige bedrijf dat nog in de race was voor het contract. Boeing besloot vorig jaar uit de competitie te stappen. De Amerikaanse luchtmacht zou een vooraf afgesproken prijs willen betalen voor de vliegtuigen, waardoor de bedrijven eventuele extra kosten zelf moeten dragen. Boeing, die met dergelijke contracten al veel geld is verloren, onder andere aan de ontwikkeling van de nieuwe Air Force One, wilde het financiële risico niet nemen.

Nightwatch

De huidige Advanced Airborne Command Post is een Boeing E-4B Nightwatch, een zwaar gemodificeerde Boeing 747-200. De vier toestellen worden vanaf 2032 door nieuwe machines vervangen. Over het project is verder weinig gepubliceerd, deels omdat een groot deel van het programma geheim is en deels omdat het nog in ontwikkeling is. Ook is niet duidelijk of de oude vliegtuigen één op één worden vervangen en op welk type de nieuwe machines worden gebaseerd.