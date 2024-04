Nieuwe megaorder van Turkish Airlines op komst

Turkish Airlines is in gesprek met zowel Boeing als Airbus over een bestelling voor maar liefst 235 vliegtuigen. Vorig jaar plaatste de luchtvaartmaatschappij ook al een grote order.

Reuters meldt dat de vooraankondiging werd gedaan tijdens een evenement in Istanbul waar Airbus en Rolls-Royce ook aanwezig weren. Ahmet Bolat, voorzitter van de raad van bestuur van de maatschappij, merkte op dat Turkish Airlines ‘altijd een evenwichtig beleid tussen Airbus en Boeing heeft gevoerd’. De beslissing wordt dan ook niet overhaast genomen. Boeing zal eerst een oplossing moeten vinden voor de problemen waarmee zij momenteel wordt geconfronteerd.

Bolat gaf verder aan dat Rolls-Royce onderzoek doet naar mogelijke onderhouds-, reparatie- en revisiemogelijkheden in Turkije. Het evenement in Istanbul werd gehouden om een ​​strategisch programma te onthullen dat Turkish Airlines samen met Airbus en andere luchtvaartbedrijven heeft opgezet om de Turkse lucht- en ruimtevaartindustrie verder te ontwikkelen.

Groei

In december plaatste Turkish Airlines een eerste megaorder bij Airbus. De maatschappij bestelde 150 A321neo’s, 50 A350-900’s, 15 A350-1000’s en 5 A350F’s. De airline heeft zich ten doel gesteld haar vloot tegen 2033 te verdubbelen tot maar liefst achthonderd vliegtuigen. De vloot moet groeien tot vijfhonderd toestellen in 2025 en zeshonderd in 2028. Momenteel beschikt de maatschappij voornamelijk over machines van het type Airbus A319, A320, A321, A330, A350 en Boeing 737, 737 MAX, 777 en 787.