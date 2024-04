Stroomstoring op London Stansted: ‘Absolute chaos’

London Stansted Airport werd maandagochtend getroffen door een grote stroomstoring. Als gevolg hiervan moesten reizigers urenlang in rijen wachten.

De luchthaven noemde het een ‘aanhoudende gedeeltelijke stroomstoring in de terminal die een aantal luchthavensystemen trof, waaronder check-in, beveiliging en bagage’. Na enkele uren meldde Stansted Airport dat de storing was verholpen, maar het duurde ‘iets langer dan normaal voordat passagiers door de terminal stroomden.’ Reizigers deelden hun ervaringen vervolgens op sociale media.

Een getroffene beschreef de situatie als ‘absolute chaos’. Een ander klaagde dat ze een uur in de rij stond en de vlucht vanuit Stansted ging missen, ‘Niemand helpt’ voegde ze eraan toe. Andere reizigers stonden soms twee uur in de rij voor de check-in balies, of bij de beveiliging. ‘De wachtrij is extreem lang geworden en niemand legt iets uit!!’, aldus een gedupeerde. ‘Alle balies die beschikbaar zijn om te gebruiken, zijn de hele ochtend gebruikt’, stelde een woordvoerder van het vliegveld. De luchthaven bood later zijn excuses aan reizigers en adviseerde mensen om voldoende tijd te nemen voor hun reis en contact op te nemen met luchtvaartmaatschappijen voor vluchtupdates. Power cut situation at London Stansted Airport (STN) has been resolved. However delays are expected due to the disruption.



— FL360aero (@fl360aero) April 29, 2024

LVNL

Onlangs lag het vliegverkeer boven Nederland korte tijd plat door een storing bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De storing zorgde twee weken geleden voor problemen op alle Nederlandse vliegvelden. Na 23.00 uur konden er bijna geen vliegtuigen meer landen of vertrekken. Rond 01:30 uur gaf LVNL aan dat de storing was verholpen. Het vliegverkeer werd vervolgens stapsgewijs opgebouwd.