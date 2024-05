Duidelijk advies voor nieuwe CEO Boeing

Wie de nieuwe Boeing-CEO ook wordt, Lufthansa-topman Carsten Spohr geeft alvast een helder advies over waar de nieuwe directeur moet zitten.

Al jarenlang kampt Boeing met het ene probleem na het andere. Sinds de aanstelling van Dave Calhoun als nieuwe topman van het bedrijf in 2020 zijn de zaken bepaald niet rechtgetrokken. De 737 MAX kampt nog altijd met veel productiefouten en -vertragingen, de certificering van de MAX 10 wil maar niet vlotten, van de 787 mochten lange tijd geen nieuwe exemplaren worden afgeleverd en de 777X is al jarenlang vertraagd, laat staan dat de vliegtuigbouwer tijd heeft om meer dan een paar jaar vooruit te kijken voor de ontwikkeling van een nieuw toesteltype. Calhoun kondigde onlangs zijn vertrek aan. Volgens Lufthansa-baas Carsten Spohr moet de toekomstige topman of -vrouw van Boeing de prioriteiten op orde zien te krijgen: ‘Het is belangrijk om de managementproblemen daar onder controle te krijgen. Naar mijn mening moet de baas dringend weer in Seattle zijn en niet in Washington’, aldus Spohr. ‘Dit zijn de kleine dingen die volgens mij nu gecorrigeerd moeten worden, zodat Boeing weer kan doen wat het al tientallen jaren doet, namelijk het bouwen van geweldige vliegtuigen.’

Spohr is niet de eerste airline-CEO die Boeing recentelijk heeft opgeroepen de focus weer ‘op Seattle’ te leggen. Ryanair-baas Michael O’Leary zei bijvoorbeeld in maart nog dat Stan Deal, die tot voorkort over commerciële vliegtuigtak van Boeing ging, de operatie in Seattle weer op de rails moest zien te krijgen en dat hij ‘elke dag in Seattle moet zitten en vliegtuigen moet produceren’. Deal werd onlangs echter ontslagen. Ook Emirates-topman Tim Clark vroeg zich onlangs openlijk af wat voor zin de verhuizing van de vliegtuigbouwer van Seattle naar Chicago ooit heeft gehad, doelend op de periode rond de overname van McDonnell Douglas.

Die verhuizing dateert terug naar het jaar 2000, drie jaar nadat Boeing concurrent McDonnell Douglas overnam. De leidinggevenden van de door de overname flink gegroeide onderneming kwamen op het idee om diens hoofdkantoor te verplaatsen van Seattle naar een andere locatie, omdat het bedrijf inmiddels op veel meer plekken in de VS actief was. Uiteindelijk viel de keuze op Chicago. Dat zorgde voor veel afstand tussen de leiding van het bedrijf en de grote productielijnen, iets wat het toenmalige bestuur een ‘essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie’ maar door de jaren heen erg slecht is uitgepakt. In 2022 werd, onder leiding van Calhoun, het hoofdkantoor van Boeing opnieuw verplaatst, ditmaal naar Arlington. Zodoende zetelt het bestuur tegenwoordig vlakbij Washington DC, en dus het politieke machtscentrum in de VS, waar ook de FAA gevestigd is.