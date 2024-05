Embraer overweegt nieuwe 737- en A320-concurrent te bouwen

Embraer overweegt te beginnen met de ontwikkeling van een nieuw narrowbody-vliegtuig. Met het eventueel te bouwen toesteltype zou de fabrikant de strijd aan willen gaan met de marktdominantie van Airbus en Boeing.

De Wall Street Journal meldde woensdag dat Embraer interne studies heeft uitgevoerd en vastgesteld heeft dat het bedrijf over de technologische- en productiecapaciteit beschikt om een volgende generatie narrowbody-vliegtuig te ontwikkelen. Het type zou qua grootte vergelijkbaar moeten worden met de Boeing 737. Daarmee zou het voor Embraer, dat zich voornamelijk toelegt op regionale en zakelijke toestellen, het eerste vliegtuig in dat segment worden. Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, heeft Embraer al wel de basis gelegd voor het project. Zo zou de fabrikant al bezig zijn met richtlijnen voor de laadcapaciteit en het vliegbereik van het toestel. Desalniettemin zou de daadwerkelijke ontwikkeling, mocht Embraer daartoe besluiten, nog vele jaren in beslag nemen.

Met de juiste specificaties en timing zou er wel potentie zijn voor een nieuwkomer op de markt. Boeing kampt nog altijd met veel productieproblemen bij de 737 MAX en de verwachting is dat het nog jaren zal duren voordat de productielijnen helemaal op orde zijn en de leveringsachterstanden zijn ingehaald. Airbus doet daarentegen goede zaken, maar kan de vraag naar vliegtuigen uit de A320-familie amper aan. De Europese fabrikant heeft momenteel nog bestellingen openstaan voor bijna 8.000 vliegtuigen.