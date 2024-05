Embraer ziet toekomst zonnig tegemoet

De in Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer heeft aangekondigd ongeveer 365 miljoen euro te investeren en 900 extra werknemers aan te nemen. De plannen werden bekendgemaakt tijdens een bezoek van president Lula da Silva.

Embraer ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet en breidt uit. De vliegtuigbouwer neemt honderden extra werknemers aan en komt met een miljoeneninvestering. Volgens een verklaring van het bedrijf wordt ingezet op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor nieuwe technologieën die bijvoorbeeld zullen worden gebruikt in eVTOLs (elektrische verticale start- en landingstoestellen), en bij de conversie van passagiersvliegtuigen naar vrachtvliegtuigen.

Voor 2024 verwacht Embraer tussen de 72 en 80 commerciële vliegtuigen en tussen de 125 en 135 zakenvliegtuigen te gaan leveren. Het bedrijf voorspelt een omzet tussen 5,6 miljard en 6 miljard te zullen draaien. Een deel van deze groei is te danken aan de sterke samenwerking van de fabrikant met de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Azul Linhas Aéreas. Deze luchtvaartmaatschappij verwacht in 2024 13 E195-E2-jets te ontvangen. Tijdens zijn bezoek aan de fabriek keek president Lula dan ook bij een toestel dat in aanbouw is voor Azul.

Francisco Gomes Neto, president en CEO van Embraer, vertelt in de Braziliaanse media enthousiast over de plannen. ‘Embraer begint een nieuwe groeifase gebaseerd op efficiëntie en innovatie. We richten ons op het benutten van ons volledige potentieel in de verschillende segmenten waarin we opereren, naar meer duurzame luchtvaart’. ‘Samenwerkingen met de publieke en private sector breiden we de verkoop uit, openen we nieuwe markten en investeren we in nieuwe technologieën, wat het mogelijk maakt om de export van hoogwaardige producten te vergroten en duizenden hooggekwalificeerde banen in Brazilië te creëren’, voegde hij eraan toe.