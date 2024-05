Finnair schrapt vluchten vanwege storende Russen

Finnair schrapt alle vluchten naar Tartu, een stad in het oosten van Estland. De aanleiding: GPS-verstoringen vanuit Rusland.

Sinds maandag 29 april vliegt Finnair al niet meer op de Estse stad nadat twee vliegtuigen er vorige week niet konden landen. Vanwege ernstig verstoorde gps-signalen keerden de twee vluchten uiteindelijk terug naar Helsinki. De Finse maatschappij laat weten dat de vluchten sowieso tot 31 mei zijn opgeschort. Het is de bedoeling dat de luchthaven in de tussentijd een alternatief systeem optuigt dat geen GPS-signalen vereist. De Finnair-vluchten waren de enige internationale lijndiensten van en naar de luchthaven.

Estland is woedend over de verstoringen. Volgens diens minister van Buitenlandse Zaken gaat het om ‘opzettelijke acties’ als onderdeel van een Russische ‘hybride-aanval’. ‘Rusland weet heel goed dat deze storing zeer gevaarlijk is voor onze luchtvaart en in strijd is met de internationale verdragen’, aldus de minister. Tartu is niet de enige regio waar men last heeft van Russische GPS-jams. Ook boven andere plekken rond de grens zorgen de verstoringen voor navigatieproblemen, en niet alleen in de Baltische Staten. ‘Het begint ook naar de noordkant van de Finse Golf te komen. En hetzelfde is gebeurd in Zweden, waar het het Zweedse luchtruim heeft bereikt’, vertelt Finnair-piloot Lauri Soini tegenover Reuters.