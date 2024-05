Rintel ondanks verlies: ‘Men wil reizen met KLM’

Air France-KLM leed het afgelopen kwartaal met 480 miljoen euro het grootste verlies sinds het begin van de coronacrisis. Onder andere geopolitieke spanningen wereldwijd droegen bij aan een zwaar kwartaal voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.

Het eerste kwartaal heeft slecht uitgepakt voor Air France-KLM. Het bedrijf heeft een operationeel verlies van 480 miljoen euro geleden. Maar liefst 270 miljoen hiervan komt voor rekening van de KLM Groep. Geopolitieke spanningen zorgden ervoor dat vliegtuigen omwegen moesten nemen. Zo kan niet over Rusland gevlogen worden. De weg naar Azië is daardoor langer wat ervoor zorgt dat er meer brandstof en piloten nodig zijn. Ook spanningen in het Midden-Oosten en in Afrika vormen een belemmering.

Naast deze beperkende omstandigheden doen ook stijgende salariskosten en tegenvallende inkomsten uit vrachtvervoer een duit in het zakje. Hoewel de cijfers tegenvallen steeg het aantal passagiers dat de luchtvaartmaatschappij vervoerde wel tot ongeveer 20 miljoen, wat een toename van 6,2 procent is ten opzichte van vorig jaar. KLM presteerde relatief goed en vervoerde bijna 18 procent meer passagiers in de eerste drie maanden van dit jaar.

Een jaar vol uitdagingen

KLM-CEO Marjan Rintel ziet verschillende uitdagingen voor haar maatschappij in 2024 en benadrukt dat er al maatregelen genomen worden die KLM weer richting de zwarte cijfers moet leiden. CFO Bas Brouns lijkt meer beren op de weg te zien: ‘De resultaten van het eerste kwartaal zetten de financiële positie onder druk en daarom zijn deze additionele maatregelen nodig.’ Het verlagen van de arbeidskosten noemt hij als een van de overwegingen. Wel gaat het hier enkel om de ondersteunende functies. Er is immers nog altijd sprake van een personeelstekort.