Ministerie reageert op aantijgingen rond Schiphol

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontkent dat Schiphol een een soepelere regeling gekregen heeft bij de verlening van diens natuurvergunning.

De betreffende vergunning werd in september 2023 verleend. Dinsdag kwam op basis van interne documenten van het ministerie via een artikel in NRC naar buiten dat de luchthaven in staat zou zijn geweest de vergunning gemakkelijker te verkrijgen door een versoepeling van de regels. Het ministerie ontkent nu dat dat het geval is: ‘Minister Van der Wal heeft bij de beoordeling van de aanvraag voor een natuurvergunning door Schiphol de geldende kaders gebruikt. Schiphol heeft dezelfde behandeling gekregen als andere private partijen, namelijk: initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk om mogelijk effecten van stikstofneerslag als gevolg van de activiteit te voorkomen. Initiatiefnemers waren bij de vergunningsaanvragen niet verantwoordelijk voor de bredere staat van de natuur.’