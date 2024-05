Boeing 747 stijgt bijna op van taxibaan

Een Boeing 747-400 van Air Atlanta Malta probeerde onlangs op te stijgen vanaf een taxibaan op Riyadh King Khalid International Airport, Saoedi-Arabië. De start werd net op tijd afgebroken.

Het vrachtvliegtuig, registratie 9H-AKF, voerde vorige week ‘s nachts Saudia Cargo-vlucht SV953 uit van Riyadh naar Nairobi. De luchtverkeersleiding van de luchthaven gaf de bemanning toestemming om op te stijgen vanaf baan 33 rechts. De Boeing lijnde daarentegen op met een parallelle taxibaan van slechts 1490 meter lang, in plaats van de startbaan. Het toestel versnelde vervolgens tot ruim honderd knopen, zo’n tweehonderd kilometer per uur, voordat de piloten zich bewust werden van de fout. De machine kwam nog net voor het einde van de taxibaan tot stilstand.

Na het afbreken van de start taxiede de 747 terug naar het platform. Het vliegtuig stond daarna bijna twee dagen aan de grond. Het incident wordt door de Saudische onderzoeksraad voor veiligheid bestempeld als een ‘ernstige gebeurtenis’. Air Atlanta 747-400F attempts to take-off from a taxiway at Riyadh King Khalid International Airport, Saudi Arabia, accelerating to over 100 knots before realising their error. pic.twitter.com/A27QIre9N4— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 30, 2024

Incidenten

Het komt zelden voor dat vliegtuigen van een taxibaan opstijgen. In de meeste gevallen wordt de fout snel ontdekt en wordt de start onderbroken. Zo probeerde een Airbus A330 van Turkish Airlines in 2021 op te stijgen van een taxibaan op de luchthaven van het Amerikaanse Newark Airport. De luchtverkeersleiding wist dit nog net op tijd te voorkomen. Een soortgelijk incident vond in 2019 ook in Nederland plaats. Toen steeg een Boeing 737 van Transavia bijna op vanaf een taxibaan op Schiphol. Ook hier sommeerde de verkeersleiding de bemanning van de vlucht op tijd om de start af te breken.