Boosheid om versoepeling Schiphol

Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB), is niet te spreken over dat het kabinet de stikstofregels voor Schiphol versoepelde.

Waar de boeren, en andere sectoren, zich volgens haar aan de strenge stikstofregels moeten houden, werd bij Schiphol een oogje dichtgeknepen. Deze week kwam naar buiten dat demissionair minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal de normen voor Schiphol versoepeld had. Daardoor was het voor de luchthaven gemakkelijker een natuurvergunning te verkrijgen. ‘Een steek in de rug’, noemt Van der Plas de openbaring, die gedaan werd in het NRC, en ze benadrukt dat het demissionair kabinet ‘met twee standaarden meet’. ‘Bijna niets verbaasd mij meer in dit hele dossier, want het wordt steeds gekker. Maar ik ben best wel boos’, zegt de fractievoorzitter aan tafel bij Op1.

Schiphol krijgt wel uitzondering

Van der Plas zet zich met haar partij (extra) in voor de Nederlandse boer. De boeren dienen zich sinds 2019 aan strenge stikstofregels te houden. In dat jaar werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de rechter onwettig verklaard. De PAS diende er voor die tijd voor dat boeren bij een uitbreiding van hun veehouderij slechts een melding moesten doen. Echter, sinds 2019 hebben de boerenbedrijven een vergunning nodig. Van der Plas zegt dat in de jaren dat zij in de Kamer zit ‘er zogenaamd alles aan gedaan wordt om de PAS-melders weer te legaliseren’, maar dat daar vandaag de dag nog steeds niets van terug te zien is. ‘Als je dit nieuws leest dat je kennelijk voor, in dit geval Schiphol, kan versoepelen, maar niet voor duizenden boerengezinnen die niet in de knel zitten, maar er letterlijk kapot aan gaan, dan denk je van hoe kan dit?’, vraagt ze zich vol ongeloof af.