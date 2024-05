Evacuatieglijbaan 767 valt bij verkeerde in de tuin

De verloren evacuatieglijbaan van een Boeing 767 van Delta Air Lines belandde na take-off in de tuin van een persoon die de Amerikaanse vliegtuigbouwer wegens veiligheidskwesties aanklaagt.

De (on)gelukkige was Jake Bissell-Linsk. De evacuatieglijbaan van de 767 viel in de tuin van zijn strandhuis. Dat huis bevindt zich tien kilometer ten zuidoosten van New York John F. Kennedy Airport, de luchthaven waarvan de 767 opgestegen was voor een vlucht naar Los Angeles. ‘Ik was aan het strand [van het strandhuis] en ik zag dat die op de branding lag’, vertelt hij aan The New York Post. ‘Ik wilde het in eerste instantie niet aanraken, maar ik kwam er dicht genoeg bij om te kijken wat het was.’ Toen zag Bissell-Linsk dat het om een leeggelopen gele evacuatieglijbaan van een vliegtuig ging.

Rechtszaak tegen Boeing

En als het nog niet vervelend genoeg was dat de evacuatieglijbaan van de 767 in de tuin van een inwoner belandde, bleek de gedupeerde ook nog een persoon te zijn die werkzaam is als partner van het advocatenkantoor Labaton Keller Sucharow, een bedrijf dat naar aanleiding van de losgeschoten deur van een 737 MAX van Alaska Airlines juridische stappen tegen Boeing onderneemt. Labaton Keller Sucharow beschuldigt de vliegtuigbouwer ervan dat zij ‘de winst boven de veiligheid stelt’. ‘Onze zaak gaat volledig over de veiligheidsproblemen bij Boeing en deze glijbaan bevindt zich letterlijk vlak voor mijn huis’, zegt Bissell-Linsk. Het is nog onduidelijk of de gevonden evacuatieglijbaan gaat bijdragen aan de rechtszaak tegen de vliegtuigbouwer. ‘We hebben nog niet besloten of de glijbaan relevant is voor onze zaak’, aldus de partner van advocatenkantoor Labaton Keller Sucharow.