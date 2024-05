Global Airlines vliegt eerste A380 naar Europa

De eerste Airbus A380 van de Britse startup Global Airlines landde woensdag op de luchthaven van Prestwick, Schotland.

De Superjumbo, registratie 9H-GLOBL, stond sinds december 2022 opgeslagen op Mojave Air and Space Port. De 11,5 jaar oude machine voerde in februari 2020 haar laatste commerciële vlucht uit voor China Southern Airlines. In januari werd Global Airlines de nieuwe eigenaar van het toestel. De afgelopen maanden stonden in het teken van het luchtwaardig maken van de Airbus, gevolgd door enkele testvluchten. Prestwick Airports first A380 has landed 🛬 #9HGLOBL @globalairlines @GPAPassenger pic.twitter.com/gGPPK7wHCC— mertin (@d1scopants) May 1, 2024

De reis richting Europa begon op 30 april. De A380 vertrok toen van Mojave naar Montréal–Mirabel International Airport. Daar overnachtte de Superjumbo en werd er getankt voor de volgende vlucht. Woensdagmiddag arriveerde het toestel op Prestwick Airport. De vlucht was niet alleen een primeur voor Global Airlines, maar ook voor de Schotse luchthaven, waar nog nooit eerder een A380 landde. Spotters merkten bij de aankomst op dat het onderstel van de machine tijdens de vlucht uitgeklapt bleef. Mogelijk is het aan vervanging toe na de lange opslagperiode.

Global Airlines

Global Airlines wilde oorspronkelijk vanaf het voorjaar van 2024 vluchten aanbieden tussen Londen en de Verenigde Staten. De vloot bestaat voorlopig uit vier Airbus A380’s. Een opmerkelijke beslissing gezien het feit dat veel maatschappijen, met uitzondering van onder meer Emirates en Qatar, hun Superjumbo’s langzamerhand uitfaseren. Lufthansa vliegt ook nog steeds met de A380’s, maar haalde al wel enkele uit haar vloot. Daar moet Global Airlines nog niet aan denken. ‘Met de aankoop van deze toestellen bereikt de vlootontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij een nieuwe mijlpaal met vier A380’s die in het voorjaar van 2024 in gebruik zullen worden genomen’, stelde de nieuwkomer vorig jaar. Global Airlines wordt de komende jaren bijgestaan door twee consultants die plaatsnemen in de adviesraad. De eerste is Pierre Madrange, onder meer voormalig gevechtspiloot van de Franse luchtmacht en Chief Operations bij XL Airways; de tweede is Ian Black, oud-gezagvoerder op onder meer de Airbus A340 en Boeing 787.