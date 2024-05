Go First verliest in één klap hele vloot

De kans dat de geplaagde Indiase luchtvaartmaatschappij Go First haar rentree in het luchtruim maakt is klein. De airline heeft geen vliegtuigen meer.

Bijna een jaar nadat Go First faillissement aanvroeg, gaf het Hooggerechtshof van Delhi de opdracht aan de toezichthouder van de luchtvaart alle 54 vliegtuigen van de maatschappij uit te schrijven. Enkele dagen na de uitspraak van de Indiase rechter werd de actie afgerond. Go First is een van de grootste Indiase airlines en hoopte haar vluchtoperaties in de nabije toekomst te hervatten. De meest recente gebeurtenis lijkt daarentegen de genadeklap voor het bedrijf.

Go First is al maanden verwikkeld in een juridisch geschil met diverse leasemaatschappijen nadat de airline in mei 2023 faillissementsbescherming kreeg in India. Het faillissement bevroor haar activa en verbood het terugvorderen de 54 aan de grond gehouden Airbussen. Verhuurders wilden daarentegen graag hun vliegtuigen terug. ACG Aircraft Leasing probeerde machines terug te nemen door te benadrukken dat dergelijke inspecties aantoonden dat onderdelen ontbraken, waaronder sidesticks, noodglijbanen en motorbladen. De leasemaatschappijen kunnen opgelucht ademhalen nu de machines zijn uitgeschreven.

Pratt & Whitney

Go First legt de schuld van haar financiële problemen juist bij motorfabrikant Pratt & Whitney. Het bedrijf stelde dat het al langere tijd de helft van haar Airbus A320neo’s aan de grond moest houden vanwege problemen met de motoren. Daarnaast wilde Pratt & Whitney geen leasemotoren leveren, wat volgens de airline tot het faillissement leidde. In totaal heeft de maatschappij een schuld van ruim 730 miljoen euro bij meerdere banken.