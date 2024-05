Turkish Airlines ‘reageert’ op Russische waarschuwing

Russische burgers werden herhaaldelijk geweigerd op Turkish Airlines-vluchten naar Latijns-Amerika. De luchtvaartmaatschappij heeft nu een beperking ingesteld.

Het is niet meer mogelijk om bij Turkish Airlines een vlucht vanuit Rusland naar een bestemming in Mexico te boeken. De beperking werd nooit officieel aangekondigd. Als Russische reizigers nu een ticket willen boeken krijgen zij een opvallende melding te zien. ‘Er zijn geen vluchten beschikbaar voor de geselecteerde datum en route of al onze tickets zijn uitverkocht’, verschijnt er op beeld. Vermoedelijk zijn zorgen over illegale immigratie naar de Verenigde Staten de oorzaak van de reeks ontzeggingen en de beperking. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne is het aantal Russen dat de grens tussen Mexico en de VS oversteekt sterk toegenomen.

Russen kunnen daarentegen alsnog via een ‘omweg’ met Turkish Airlines naar Mexico vliegen, mits hen de toegang bij de gate niet wordt ontzegd. Reizigers kunnen namelijk een ticket boeken tussen Rusland en Istanbul en een tweede, afzonderlijk ticket tussen Istanbul en het Noord-Amerikaanse land. De beperking geldt in elk geval tot en met 31 juli. Vanaf 1 augustus is het weer mogelijk om dergelijke vluchten op de gebruikelijke manier te boeken.

Waarschuwing

De Moscow Times meldde onlangs dat een toename is geconstateerd van het aantal Russische passagiers dat de toegang tot vluchten van Istanbul naar Latijns-Amerikaanse bestemmingen wordt ontzegd. ‘Wij voelen ons genoodzaakt onze burgers te adviseren goed af te wegen of het raadzaam is om van de diensten van deze luchtvaartmaatschappij gebruik te maken’, zei de Russische ambassade in een verklaring.