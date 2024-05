Boeing 777 landt met flinke schade in Luik | Foto’s

Afgelopen zondag raakte een Atlas Boeing 777F beschadigd toen die opsteeg vanaf de luchthaven van Hong Kong. Het toestel werd tijdens de klim geraakt door een zware hagelbui die voor een flinke deuk zorgde in de neus. De piloten vlogen zonder verdere problemen door naar Luik.

De machine, registratie N709GT, die onder vluchtnummer 5Y8341 voor MSC vloog met vluchtnummer 5Y8341 naar het Belgische Luik. Net na het opstijgen verkeerde het toestel letterlijk in zwaar weer en moest het het flinke hagelstenen incasseren. Volgens informatie van the Aviation Herald raakte hierbij de neus beschadigd en was er sprake van een doorboring van de verticale stabilisator. Bovendien had de Triple Seven te kampen met flinke beschadigingen aan de verflaag.

De schade leidde echter niet tot verdere problemen en de kist arriveerde na een vlucht van dertien uur op de luchthaven van Luik. Volgens planespotters.net staat de 777F vijf dagen na de vlucht nog altijd op de Belgische luchthaven. Het is onbekend wanneer Atlas het toestel weer in gebruik kan nemen. Atlas Air / MSC Air Cargo Boeing 777-200F (N709GT, built 2023) encountered a severe hailstorm north of Hong Kong during the climb-out resulting in extensive impact damage. The radome was smashed + the wx-radar was left unserviceable. Despite the damage, flight #GTI8341 continued… https://t.co/dsllHawmFi pic.twitter.com/LN7TuAZbXL— JACDEC (@JacdecNew) May 2, 2024

Hagelbuien

Hagelbuien beschadigen vaker vliegtuigen. Vorig jaar kwam 767-300 van Delta Airlines in een flinke hagelbui terecht kort na het opstijgen. Hierbij raakte de neus van het toestel eveneens beschadigd. De passagiers ervoeren de vlucht als een heuse achtbaanrit. Dit vliegtuig zocht al gauw contact met de toren en na een vlucht van een klein uurtje stond de 767 op de luchthaven van Rome. In 2019 blies een hagelstorm zelfs een 737 van Oman air van de parkeerplaats.