Delta ook naar Schiphol met speciale livery

Delta vliegt tegenwoordig met een Airbus A350 in een TeamUSA-kleurenschema. De Amerikaanse maatschappij is de officiële luchtvaartmaatschappij voor het Amerikaanse Olympische team. Delta zal met de Airbus onder andere ook Schiphol aanvliegen vanaf haar hub in Atlanta.

In Toulouse onthulde Airbus afgelopen donderdag een nieuwe A350 met registratie N521DN. Het is de eerste van de twee Delta A350’s die in een Olympische Spelen-jasje gehesen is. Het SkyTeam Alliantie-lid verzorgt gedurende acht jaar alle vliegbewegingen voor het Amerikaanse Olympische team. Binnenkort verschijnt er ook een A350 die naar de Spelen van Los Angeles in 2028 verwijst.

Delta’s Hoofd Marketing en Communicatie, Alicia Tillman hoopt er een mooie boodschap mee uit te dragen. ‘Dit vliegtuig, ontworpen door ons eigen creatieve team, staat voor Delta’s inspanningen voor Team USA en ons partnerschap die deze atleten tot de toppen van hun kunnen brengt. Zolang als dit vliegtuig de wereld rondvliegt gedurende de komende maanden en jaren, hopen wij dat het als een symbool gezien wordt van ons harde werk, onze inspanning en het groeiende momentum zodat wij het beste zijn, iets wat Team USA en Delta beiden koesteren.’

Over het kleurenschema zegt Delta dat de gekleurde banen aan de zijkant van het toestel de Eiffeltoren moeten voorstellen, hét symbool van de spelen in Parijs. Bovendien staat ‘Team USA’ pontificaal en in koeienletters op beide zeiden. Het valt in ieder geval niet te missen. Het toestel vertrok op 3 mei om 11:28 uur vanaf Toulouse naar Atlanta.

Olympische spelen

Voor de winterspelen in Beijing vloog Delta eerder ook al in een Team USA-kleurenschema. In 2021 onthulde de KLM-bondgenoot een A330-900 met TeamUSA-livery. Deze was bedoeld om de samenwerking tussen Delta en TeamUSA te eren in aanloop naar de Spelen in Beijing. Voor de spelen in Los Angeles van 2028 is reeds een speciaal kleurenschema aangekondigd. Verwacht wordt dat Delta ook nog iets speciaals gaat doen met de winterspelen van 2026 in Milaan.

KLM verzorgt de sporters hun Olympische reis met een Triple Seven in een bijzonder jasje: de welbekende Orange Pride. Ze onthulde deze in 2016, vlak voor de spelen van Rio. Lees hier het bijzondere verhaal achter de Orange Pride.