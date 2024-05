EU start groot onderzoek naar luchtvaartmaatschappijen

Twintig luchtvaartmaatschappijen, waaronder waarschijnlijk ook KLM, liggen bij de Europese Unie onder het vergrootglas vanwege vermeende greenwashing.

De Europese Unie doet onderzoek naar greenwashing door verschillende Europese luchtvaartondernemingen. Ook KLM, als onderdeel van Air France-KLM, zou zich hier schuldig aan gemaakt hebben. De meeste betrokken maatschappijen zijn naar verluidt onderdeel van de Lufthansa Group. Het management van deze groep, met Lufthansa, Brussels Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Air Dolomiti en Eurowings, heeft tegenover Reuters bevestigd onderzocht te worden door Brussel.

De EU vindt dat claims van maatschappijen op het gebied van duurzaamheid onderbouwd moeten kunnen worden met wetenschappelijk bewijs. Dit geldt zowel voor maatregelen ter compensatie van CO2-uitstoot, zoals het planten van bomen, als maatregelen die de CO2-emissies moeten beperken zoals het gebruik van duurzame brandstof.

De EU geeft aan geen namen van maatschappijen te delen maar het onderzoek volgt op een klacht van het Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), de Europese consumentenorganisatie, over zeventien maatschappijen. Dit waren Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Volotea, Vueling en Wizz Air. Of dit ook precies de maatschappijen zijn die worden onderzocht en welke drie ondernemingen de groep van twintig compleet maken is vooralsnog onduidelijk.

KLM

Eerder dit jaar werd KLM al op de vingers getikt. De maatschappij deed volgens een Amsterdamse aan misleidende greenwashing in verschillende reclame-uitingen. De maatschappij is gestopt met de bewuste reclames. Volgens de rechtbank misleidde KLM consumenten met verschillende groene claims in reclame-uitingen. De luchtvaartmaatschappij zou in het verleden ‘een te optimistisch beeld’ hebben geschetst van de positieve effecten van bijvoorbeeld bosprojecten en het gebruik van duurzamere vliegtuigbrandstof (SAF).