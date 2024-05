Opnieuw Boeing-klokkenluider overleden

Voor de tweede keer in minder dan twee maanden is een Boeing-klokkenluider overleden. De 45-jarige Joshua Dean overleed dinsdag in het ziekenhuis als gevolg van een mysterieuze infectie.

Dean was een voormalig werknemer van Spirit AeroSystems, een van de belangrijkste leveranciers van Boeing. Als klokkenluider trok hij bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA aan de bel over fouten in de productie van de 737 MAX die bij Spirit genegeerd zouden worden. Hij was een van de getuigen in een rechtszaak tegen de fabrikant en stelde dat een getuigenis. In april vorig jaar werd hij ontslagen, waarna hij het ontslag aanvocht. Ongeveer twee weken geleden, op 21 april, belandde Dean in kritieke toestand in het ziekenhuis als gevolg van meerdere, plotselinge zware infecties.

Een kleine twee maanden geleden kwam er ook al een Boeing-klokkenluider om het leven. Het ging toen om voormalig Boeing-medewerker Josh Barnett, die met een schotwond werd gevonden in zijn auto op de parkeerplaats van het hotel in Charleston waar hij verbleef. Volgens de lijkschouwers zou het om een zelfmoord zijn gegaan, maar volgens zijn advocaten betreft het een misdrijf. Op het moment van zijn dood was Barnett met zijn advocaten verwikkeld in een langdurige juridische strijd tegen zijn voormalige werkgever. Ook was hij getuige in een zaak over het productieproces van de Boeing 787, dat volgens Barnett ‘onveilig’ en ‘gehaast’ zou zijn. Hij werd dood gevonden nadat hij niet was komen opdagen op de dag dat hij opnieuw een getuigenis zou afleggen. De twee klokkenluiders werden vertegenwoordigd door hetzelfde advocatenkantoor.