Raket van Duitse startup gelanceerd

Voor het eerst sinds de jaren zeventig lanceerde een Duits bedrijf raketten. De buis van twaalf meter lang werd vrijdagochtend vanaf het Australische Koonibba gelanceerd voor een testvlucht.

De draagraket SR75 van de Duitse startup Hylmpulse bevat paraffine en vloeibaar zuurstof die de raket haar kracht geven.Volgends mede-CEO en medeoprichter Christian Schmierer kan de twaalf meter-lange buis een laadvermogen van tweehonderdvijftig kilogram dragen en bovendien ook nog eens de ruimte behalen. De testvlucht bracht het projectiel naar een hoogte van ‘slechts’ zestig kilometer waarmee de raket het heelal nog niet bereikte, aldus aero.de.

De paraffine, een soort kaarswas, maakt de hantering en het transport van de raket aanzienlijk eenvoudiger en het verhoogt de veiligheid bij het opstijgen omdat het spul niet-explosief is. Hylmpulse wil het projectie gebruiken om satellieten flexibeler te maken. Op dit moment kunnen ze alleen nog in een bepaalde baan worden gestort. Schmierer vergelijkt zijn raketten met een upgrade van bus naar een taxi; de zijne plaatst satellieten op precieze locaties.

De SR75 is de eerste raket die Hylmpulse ontwikkelt. De Duitse startup werkt ook aan een tweede die een draaggewicht van zeshonderd kilogram moet hebben. Zo kunnen de raketten ook grotere en zwaardere satellieten op nauwkeurige plekken in de ruimte plaatsen. Met anderhalf jaar zullen de satellietvervoerders dienst moeten doen voor de startup.

Schmierer zegt dat hun klanten grotendeels in de autoindustrie zitten. Zij willen de nauwkeurige raketten namelijk gebruiken om satellieten in de ruimte te plaatsen die autonoom en bestuurder-loos, auto’s kunnen laten rijden.

Concurrentie

Hylmpulse is niet de enige start-up die in Duitsland bezig is met de ontwikkeling van deze raketten, ook wel microlaunchers genoemd. In de Duitse deelstaat Beieren zitten nog twee recent-opgerichte startups: Rocket Factory in Augsburg en Isar Aerospace dat bij München is gevestigd. Bovendien is er ook het wetenschappelijk geörienteerde project ‘Moraba’ van het Duitse Centrum voor Lucht en Ruimtevaart (DLR).