Winactie: vlieg in de nieuwe A320-simulator van SimFlying

Beleef een unieke vlucht in de gloednieuwe Airbus A320-simulator van SimFlying. Doe via het onderstaande formulier mee aan deze exclusieve winactie voor lezers van Up in the Sky en stap aan boord van de A320!

Nieuw pand in Aalsmeer

In de zomer van 2023 heeft SimFlying een grote stap gemaakt met de verhuizing naar een gloednieuw bedrijfspand in Aalsmeer. Waar de vorige ruimte geen airconditioning had, de locatie enkel bereikbaar was per buitentrap en er plek was voor ‘slechts’ één simulator, is nu een grote upgrade gemaakt. Het pand in Aalsmeer beschikt over twee verdiepingen, beide voorzien van airconditioning, met voor de deur meerdere parkeerplekken. Daarnaast biedt de ruimte niet alleen plek voor twee simulatoren, maar ook heeft SimFlying een vergaderruimte gerealiseerd met een luchtverkeersleiding-simulatie.

Introductie nieuwe Boeing 737NG

Naast het nieuwe pand heeft SimFlying ook een nieuwe Boeing 737-simulator aangeschaft in de zomer van 2023. Na jarenlange trouwe dienst werd de oude 737 in het voorjaar van 2023 uitgefaseerd. De nieuwe simulator beschikt over vernieuwde hardware, professionele software, maar ook over een gloednieuw visual systeem met laserbeamers. Dit maakt de hele ervaring nog beter dan voorheen. Inmiddels draait de simulator alweer bijna een jaar, waarin er veel vlieguren in zijn gemaakt door zowel beginners als professionals.

Toevoeging gloednieuwe Airbus A320

In de tussentijd is SimFlying niet stil blijven zitten. Slechts een half jaar na de verhuizing en de introductie van de nieuwe Boeing 737-simulator plaatste SimFlying in december 2023 een bestelling voor een gloednieuwe Airbus A320-simulator. Begin maart is er dag in, dag uit gewerkt aan het assembleren en configureren van de simulator. Met 4K-laserbeamers en originele cockpitstoelen is de A320 een zeer hoogwaardige simulator geworden. En in samenwerking met Up in the Sky biedt SimFlying nu een unieke winactie voor het vliegen in de A320!

Winactie

Om mee te doen aan de winactie moet je het onderstaande formulier invullen of op deze link klikken. De actie loopt tot en met zondag 12 mei 2024, en de winnaar wordt persoonlijk benaderd. Ben je het helaas niet geworden, en wil je toch graag vliegen? Dan kun je eenvoudig via de website van SimFlying een simulatorvlucht van anderhalf uur of meer boeken!

Laden…