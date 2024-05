Eventjes helemaal stil op Schiphol

Heel Nederland komt vanavond tijdens de Dodenherdenking twee minuten tot stilstand. Dat geldt ook voor Schiphol.

Ook op Schiphol is het om 20:00 uur vanavond even helemaal stil. Dat betekent dat vliegtuigen tussen 20:00 en 20:03 uur niet mogen taxiën of landen. Tevens worden er tussen 19:50 en 20:03 uur geen startklaringen gegeven. Wat betekent dat dan voor de vliegtuigen die onderweg zijn naar Schiphol en andere luchthavens? Deze zullen op een hoogte van minimaal twee kilometer in het luchtruim wachten tot 20:03 uur.

Naast het vliegverkeer worden ook alle grondprocessen tijdelijk stilgelegd. Al het personeel dat op de luchthaven actief is, legt het werk neer. Ook vindt er geen radioverkeer plaats en wordt alle bagageafhanding stopgezet. Daarnaast wordt op Schiphol Plaza ieder jaar een bijzondere herdenkingsceremonie georganiseerd door de Koninklijke Marechaussee.