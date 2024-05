Eerst te weinig eten; nu schrapt Aeroflot bestemming

Aeroflot vliegt vanaf 18 mei tijdelijk niet meer vanaf Moskou Sheremetyevo International Airport naar de Seychellen, een eilandengroep in de Indische Oceaan.

De opschorting duurt volgens AeroRoutes in ieder geval tot minimaal 26 oktober dit jaar. De precieze oorzaak is niet bekend. Wel is duidelijk dat Aeroflot als gevolg van de westerse sancties niet altijd kan zorgen voor voldoende eten en drinken aan boord. De food and drink service is aanzienlijk aangepast. In de businessclass worden geen salades en soepen meer geserveerd. De passagiers krijgen de maaltijden uitgeserveerd in lunchtrommels en het nuttigen ervan moet met plastic in plaats van met metalen bestek gebeuren. De maaltijden in de economy class gaan in snackdozen. Speciale maaltijden zijn uit het aanbod geschrapt, evenals de snacks tussendoor.

Lijst met antwoorden

Aeroflot stelde volgens het Franse Air Journal alvast een lijst op met antwoorden voor het cabinepersoneel voor het geval passagiers wegens deze aanpassing hun ongenoegen uiten, zoals: ‘Veranderingen in de maaltijden aan boord worden veroorzaakt door sancties die zijn opgelegd door landen die zich vijandig opstellen ​​tegenover de Russische Federatie.’ En ook: ‘De luchtvaartmaatschappij werkt aan het vinden van mogelijke manieren om deze beperkingen te omzeilen en de dienstverlening op het gebruikelijke niveau te hervatten.’

Handjevol bestemmingen buiten Rusland

Drie keer per week vliegt Aeroflot vooralsnog vanuit Moskou Sheremetyevo International Airport naar Victoria Seychelles International Airport, een luchthaven in de hoofdstad van het land. Vlucht SU244, die uitgevoerd wordt met een Airbus A350, vertrekt sinds begin vorige maand 1:00 uur (halfuur eerder dan daarvoor) lokale tijd vanuit Rusland en wordt 11:25 uur verwacht in Victoria. De terugvlucht, die te boek staat als SU245, stijgt 13:25 uur op en keert 21:55 uur terug op Sheremetyevo Airport. De Seychellen maken nog twee weken deel uit van een handjevol bestemmingen buiten Rusland waar Aeroflot nog wel naartoe vliegt.