A330-passagiers na elf uur uit lijden verlost

Tijdens een Airbus A330-vlucht van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor werden meerdere passagiers ziek.

Het betrof vlucht DE2315 die afgelopen donderdag vanaf Port Louis (Mauritius) vertrok in de richting van Frankfurt. De A330, registratie D-ANRN, steeg 8:05 uur lokale tijd op. Halverwege de vlucht begonnen 70 van de in totaal 290 inzittenden zich niet goed te voelen. Zij kregen te maken met misselijkheid en braken. Een woordvoerster van Condor laat in het midden waardoor het braakvirus moet zijn veroorzaakt. ‘We doen doorgaans niet mee aan speculaties over de oorzaak, bijvoorbeeld over bepaalde menu’s aan boord die op Mauritius zijn bereid’, aldus de zegsvrouw in gesprek met de Duitse krant BILD. ‘Condor is een onderzoek naar de zaak gestart om de oorzaak te achterhalen en aan de hand hiervan mogelijke maatregelen te treffen.’

Vlucht niet onderbroken

De woordvoerster vult aan dat na ‘zorgvuldig onderzoek’ aan boord van de A330 besloten werd geen ongeplande landing te maken. ‘Zij [de bemanning] is ook opgeleid en getraind voor speciale situaties als deze’, stelt ze. De cabineleden werden van het braakvirus gevrijwaard.

Hulpdiensten opgetrommeld

Na een vlucht van circa elf uur naderde de A330 haar bestemming. De piloten hadden autoriteiten op de luchthaven van Frankfurt van tevoren geïnformeerd over de situatie aan boord. Meerdere hulpdiensten waren daardoor op de luchthaven present om het toestel op te wachten dat daar iets na 17:30 uur arriveerde. ‘Het vliegtuig landde veilig in Frankfurt, waar medische personeel beschikbaar was om voor de gedupeerde passagiers te zorgen’, aldus de zegsvrouw van Condor. Nadat de A330 teruggekeerd was in Frankfurt, stond die volgens data van Flightradar24 vrijdag nog aan de grond. Gisteren vloog het toestel naar San Francisco.