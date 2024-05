KLM heeft ‘voor hetere vuren gestaan’

KLM staat meerdere uitdagingen te wachten nadat deze week bekend werd dat in het eerste kwartaal het grootste verlies sinds de coronacrisis geboekt werd.

Een van de oorzaken voor het verlies van 480 miljoen euro is dat KLM een groot aantal vluchten moest annuleren als gevolg van een tekort aan technici. Vliegtuigen bleven daardoor langer aan de grond staan en het onderhoud van de Airbus A330 werd zelfs uitbesteed aan andere landen, waaronder België en het Verenigde Koninkrijk. De annuleringen droegen 65 miljoen euro bij aan het kwartaalverlies. ‘De enige weg vooruit is meer handjes, want er blijkt nog steeds een tekort van 240 man bij de onderhoudsafdeling. Er is nog steeds niets geregeld om de opleidingscapaciteit te vergroten. Dit is uitstel van executie, want er komt een pensioneringsgolf bij KLM aan’, zegt Piet Visser, voorzitter van Nederlandse vakbond voor luchtvaarttechnici (NVLT), bij De Telegraaf waarmee hij erop doelt dat oudere monteurs met pensioen gaan en dat de jonge aanwas (nog) minimaal is.

Hogere loonkosten

Daarnaast stegen de vaste loonkosten met vijftien procent om de inflatie te compenseren. ‘Het is een flinke uitdaging om de kosten significant omlaag te krijgen, maar het bedrijf heeft voor hetere vuren gestaan. Het wordt hard en slim werken’, zegt Mark Rademaker van de Vereniging van KLM Professionals (VKP). De uitweg is met dezelfde kosten meer omzet draaien, want een verlaging van de loonkosten is momenteel een grote opgave. Echter, een hogere efficiëntie met een hogere omzet zou mogelijk gerealiseerd kunnen worden als KLM haar personeel bij overuren zou doorbetalen.