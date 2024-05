Met de Islander vliegend naar de eilanden | Flight Report

Op ruim een uur rijden van de Gronings-Duitse grens kunnen vliegtuigliefhebbers en toeristen een unieke luchtvaartbelevenis meemaken. In het uiterste noordwesten van Oost-Friesland in de Duitse deelstaat Nedersaksen ligt Flugplatz Norden-Norddeich. Vanaf dit kleine vliegveld pendelt FLN FRISIA-Luftverkehr GmbH tussen het vasteland en het Waddeneiland Juist. Voor nog geen 50 euro enkele reis ga je mee met een klassieke hoogdekker, waarvan het prototype voor het eerst vloog in 1965. Up in the Sky genoot van het uitzicht aan boord van de prachtige Britten-Norman BN2 Islander.

Vakantie

Voor veel bezoekers aan de Nederlandse Waddeneilanden begint de vakantie eigenlijk al op de veerboot. Voor de Duitse eilanden kun je daar gerust de vliegtrip met een Islander aan toevoegen. Het vliegtuig is bij onze Oosterburen een serieus alternatief voor de veerboot, die soms maar één afvaart per dag heeft in verband met het getij. Bovendien doet de ferry er 90 minuten over en de Islander slechts…. 4 minuten en 40 seconden. De vluchten zijn mateloos populair bij zowel vakantiegangers als dagjesmensen en vinden elk uur en soms zelfs elk half uur plaats. Ook handig, als je wat te vroeg op het vliegveld arriveert, kun je gratis omgeboekt worden naar een eerdere vlucht, mits er plaats is.

Inselflieger

FLN FRISIA-Luftverkehr GmbH bedient zich van de naam ‘Inselflieger’. De maatschappij vliegt momenteel het hele jaar rond tussen Norden en het autovrije eiland Juist. Vanaf Harle, een wat oostelijker gelegen kustplaats, kun je met een BN2 op en neer naar het Waddeneiland Wangerooge. Daarnaast voert men charters en rondvluchten uit. De vloot van FLN bestaat uit een stuk of acht Islanders en enkele Cessna’s 182. De maatschappij is actief sinds 1969. Concurrent Ostfriesischer-Flug-Dienst (OFD) GmbH vliegt vanaf het Duitse vasteland naar de eilanden Borkum en Helgoland.

Britten-Norman BN2 Islander © Remco de Wit

Karakteristiek silhouet van de Islander © Remco de Wit

Runway in sight © Remco de Wit

Flugplatz Norden-Norddeich © Remco de Wit

Belevenis

De vlucht met de Britten-Norman Islander is een belevenis en eigenlijk een must voor luchtvaartfans. Het toestel biedt plaats aan acht passagiers en een vlieger. Er is voor iedereen een zwemvest aan boord. Je hebt natuurlijk altijd een plekje aan het raam. Je zit behoorlijk krap, maar dat maakt niet uit voor zo’n korte vlucht. Het taxiën en opstijgen gaat razendsnel. De kleine ramen geven toch redelijke mogelijkheden om van het uitzicht over de Waddenzee en de eilanden te genieten. Al even vlug gaat het dalen naar Juist en het taxiën naar het piepkleine stationsgebouw.

Huifkar

Eenmaal aangekomen op het vliegveld heb je de keuze uit de huifkar of het huren van een elektrische fiets. Er zijn geen auto’s op het eiland aanwezig en er is geen openbaar vervoer. Het gebrek aan herrie doet weldadig aan. Juist leeft van het toerisme. Het is een aaneenschakeling van restaurants, hotels, bed & breakfasts en vakantiewoningen. Aan de zuidkant is de haven en kun je wadlopen, aan de noordkant zijn mooie brede stranden. Je fietst het eiland gemakkelijk in een paar uur rond. Echte bezienswaardigheden zijn er niet, maar vanwege de rust is een dagtocht toch zeer de moeite waard. Wel een warme zonnige dag uitkiezen! En wie de retourprijs te pittig vindt: je kunt ook heen met het vliegtuig en terug met de veerboot. Of andersom.

Het brede strand van Juist © Remco de Wit

De haven van Juist © Remco de Wit

Het is goed toeven op Juist © Remco de Wit

Uitzicht op eiland Norderney © Remco de Wit

Hoogdekker

De Islander van de Britse fabrikant Britten-Norman is een toestel met speciale STOL (Short Take Off and Landing)-eigenschappen. Het vliegtuig is ontworpen door John Britten en Desmond Norman. De hoogdekker is nog steeds in productie, er zijn er meer dan 1.300 gebouwd. Daarvan vliegen er wereldwijd nog zo’n 700 rond in 100 landen. De Islander heeft een lengte van ruim 10 meter en is voorzien van twee Lycoming 6-cylinder luchtgekoelde motoren. De kruissnelheid bedraagt 240 kilometer per uur en de actieradius bijna 1.400 kilometer.

Elektrificatie